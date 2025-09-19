हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

UP International Trade Show 2025 के 25 सितंबर को उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 19 Sep 2025 10:10 PM (IST)

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की तैयारी का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1.45 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंचे. गौतम बुद्ध नगर मे वह हेलिकॉप्टर से आए. इसके बाद वह गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे. बैठक में उत्तर प्रदेश के कई मंत्री और सभी विभागों के प्रमुख सचिव, जिले और मंडल के प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विकास प्राधिकरण तथा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहें. ट्रेड शो में इस बार 2,500 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का रूस कंट्री पार्टनर है. ट्रेड शो का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है. उद्घाटन के दौरान कई देशों के राजनिक भी शामिल होंगे. अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारी की जायजा मुख्यमंत्री ने ली.

उन्होंने कई विभाग के अधिकारियों को उनकी तैयारी पर असंतोष जाहिर किया. उन्होंने कहा कि ट्रेड फेयर की तैयारी और आयोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए. मथुरा जनपद मे आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सीएम जनपद गौतम बुद्ध नगर पहुंचें. एक्सपो मार्ट में वह हेलिकॉप्टर से आए. भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता व्यवस्था की गई है. 2 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

शारदा विश्वविद्यालय में ज्योति शर्मा की आत्महत्या मामले की जांच करेगी सीबीआई? लिखा सीएम को पत्र

ट्रेड शो के 25 सितंबर को उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि पीएम और सीएम के कार्यक्रम की सुरक्षा की कमान 4 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों का हाथ में होगी. इसमें आठ डीसीपी, 9 एडीसीपी, 37 एसीपी ,70 निरीक्षक, 150 उप निरीक्षक शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पीएसी के सात कंपनियां भी तैनात है. एक हजार से अधिक पुलिस अन्य जनपदों से बुलाई गई हैं.

Published at : 19 Sep 2025 10:10 PM (IST)
Yogi Adityanath Greater Noida News UP NEWS NOIDA NEWS
