हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में CM योगी का अलग अंदाज, पार्क में बच्चों से मिले, चॉकलेट पाकर बच्चे बोले 'थैंक्यू'

गोरखपुर में CM योगी का अलग अंदाज, पार्क में बच्चों से मिले, चॉकलेट पाकर बच्चे बोले 'थैंक्यू'

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलिकॉप्टर दोपहर बाद जैसे ही सर्किट हाउस परिसर स्थित हेलिपैड पर उतरा तो उनकी नजर समीप के आंबेडकर पार्क गेट पर उन्हें देखने जुटे बच्चों पर पड़ गई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 28 Dec 2025 09:05 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर दौरे पर थे. यहां वे एकाएक बच्चों से मिलने उनके पास पहुंचे, जिससे बच्चों की ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा. आंबेडकर पार्क में सैर सपाटे पर आए बच्चों की खुशी दोगुनी हो गयी जब देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलने पहुंच गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्नेहाशीष और चॉकलेट पाकर बच्चे बेहद प्रफुल्लित हुए और एकस्वर में बोल पड़े- थैंक्यू महाराज जी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलिकॉप्टर दोपहर बाद जैसे ही सर्किट हाउस परिसर स्थित हेलिपैड पर उतरा तो उनकी नजर समीप के आंबेडकर पार्क गेट पर उन्हें देखने जुटे बच्चों पर पड़ गई. जयकारा लगाते बच्चों को देखकर सीएम योगी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ चले. आंबेडकर पार्क गेट के पास जाकर उन्होंने गेट के दूसरी ओर खड़े बच्चों को खूब दुलारा. उनसे आत्मीयता से बात की और स्नेह, आशीर्वाद के साथ उन्हें चाकलेट भी दिया.

यहां बता दें कि बच्चों से सीएम योगी का विशेष स्नेह देखने को मिलता है. अक्सर उनके दौरों में यदि कोई बच्चा उन्हें नजर आता है तो उसे दुलारने के साथ चॉकलेट या गिफ्ट जरुर देते हैं. जनता दरबार में माता-पिता के साथ आने वाले सभी बच्चों को खुद आगे बढ़कर चॉकलेट बांटकर आशीर्वाद देते भी कई बार नजर आए. बच्चे भी उनसे मिलकर एकदम खुश हो जाते हैं.

रैन बसेरों का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर एवं धर्मशाला बाजार क्षेत्र में संचालित रैन बसेरों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन एवं कंबल वितरित किए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतलहर से बचाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों में रैन बसेरों एवं जरूरतमंदों हेतु कंबल वितरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कहीं भी भीषण ठंड में कोई खुले में न सोये.

NCC ट्रेनिंग अकादमी का निरीक्षण किया

सीएम योगी ने गोरखपुर में निर्माणाधीन NCC ट्रेनिंग अकादमी का निरीक्षण किया तथा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बिल्डिंग के साथ पूरे परिसर के मॉडल को भी समझा.

और पढ़ें
Published at : 28 Dec 2025 09:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...इसमें कोई शक नहीं', दिग्विजय सिंह की पोस्ट से मचे बवाल पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'...इसमें कोई शक नहीं', दिग्विजय सिंह की पोस्ट से मचे बवाल पर आया थरूर का पहला रिएक्शन, क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR In UP: 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से हटेंगे, CEO नवदीप रिणवा ने हर शंका पर दिया जवाब
SIR In UP: 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से हटेंगे, CEO नवदीप रिणवा ने हर शंका पर दिया जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
विश्व
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी Ex-आर्मी अफसर पाकिस्तान में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी PAK में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सलमान की स्टार पावर ने बनाई नई रणनीति, बैटल ऑफ गलवान’ के चलते आदित्य चोपड़ा ने ‘अल्फा’ की रिलीज बदल दी (28.12.2025)
Naagin 7: Hype vs Reality!🐍Naagin 7 के पहला एपिसोड का जादू दर्शको पर रहा बरकरार या Flop? #sbs
Top News Fatafat: आज की बड़ी खबरें, फटाफट | UP | Crime News| Madhya pradesh | ABP news
Digvijay Singh Post: RSS-बीजेपी का संगठन मजबूत..कांग्रेस क्यों मजबूर? | Breaking | Rahul Gandhi
Digvijaya Singh के पक्ष में JDU की एंट्री, Congress को दी सीख! | JDU | CWC Meeting | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...इसमें कोई शक नहीं', दिग्विजय सिंह की पोस्ट से मचे बवाल पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'...इसमें कोई शक नहीं', दिग्विजय सिंह की पोस्ट से मचे बवाल पर आया थरूर का पहला रिएक्शन, क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR In UP: 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से हटेंगे, CEO नवदीप रिणवा ने हर शंका पर दिया जवाब
SIR In UP: 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से हटेंगे, CEO नवदीप रिणवा ने हर शंका पर दिया जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
विश्व
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी Ex-आर्मी अफसर पाकिस्तान में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी PAK में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल रोहित शर्मा ने तोड़े 50 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे; हिटमैन के नाम नए 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
इस साल रोहित शर्मा ने तोड़े 50 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे; हिटमैन के नाम नए 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
जनरल नॉलेज
Citizenship Rules: इन देशों की नागरिकता मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल, बना रखें हैं कड़े नियम
इन देशों की नागरिकता मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल, बना रखें हैं कड़े नियम
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget