देश की सबसे बड़ी सदन और उत्तर प्रदेश विधानसभा तक कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने रहे, एक दूसरे पर दोनों ने जमकर जुबानी हमला बोला. वहीं अब वाराणसी पुलिस प्रशासन ने इस मामले के सरगना शुभम जायसवाल पर बड़ी कार्रवाई करने के संकेत दे दिए हैं . दरअसल शुभम जायसवाल और उसके परिजनों की करीब 38 करोड़ की संपत्ति कोर्ट के दिशा निर्देश पर सील की जा सकती है.

नहीं दी जानकारी तो एक हफ्ते में सील होगी संपत्ति

वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार नए प्रावधान के तहत अगर कोई भी संपत्ति अपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई है, तो विवेचना के दौरान ही उसे जप्त किया जा सकता है. इसी आधार पर एसआईटी ने सरगना शुभम जायसवाल और उसके परिवार की लगभग 38 करोड़ की संपत्ति को आईडेंटिफाई करके कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दिया है. कोर्ट ने नोटिस देते हुए इन्हें एक हफ्ते की मोहलत दी है कि यह अपने सभी व्यापारी गतिविधियों की सही जानकारी दें और अगर वह इसकी प्रामाणिकता नहीं दे पाते है, तो लगभग 38 करोड़ की संपत्ति सील हो जाएगी.

शुभम जायसवाल पर 50 हजार का इनाम

कोडीन कफ सिरप मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 50 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं इस मामले में शुभम जायसवाल पर 50000 का इनाम तय किया गया है . अब कोर्ट के इस नोटिस के बाद इस बात की हलचल तेज है कि आने वाले सप्ताह में अगर शुभम जायसवाल या उसके परिवार द्वारा सही जानकारी नहीं दी जाती है , तो उसके संपत्ति पर निश्चित ही कार्रवाई होगी.

