यूपी में आंधी-बारिश से हुई तबाही पर CM योगी सख्त, 24 घंटे में नुकसान की भरपाई के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हुई आंधी-बारिश व विपरीत मौसम की स्थितियों को देखते आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में आमजन को तत्काल मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने मौसम से प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी मशीनरी सक्रिय रहे, हर हाल में प्रयास करें कि विपरीत मौसम का न्यूनतम असर हो. जनहानि, पशुहानि, घायलों व आपदा प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करें. इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं नहीं होनी चाहिए.

24 घंटे में मुहैया कराई जाए आर्थिक मदद

बता दें कि यूपी में बदले मौसम की वजह से बीते कुछ दिनों में अलग-अलग जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं. जिससे कई जगहों पर जनहानि हुई और किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है. सीएम योगी ने कहा कि सरकार हर प्रतिकूल परिस्थिति में किसानों व समस्त प्रदेशवासियों के साथ निरंतर खड़ी है. प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत मौसम में कई जनपदों में सड़क दुर्घटनाएं हुईं, वहां राहत-बचाव कार्य तेज गति से हों.

घायलों का निकटवर्ती अस्पतालों में त्वरित इलाज सुनिश्चित किया जाए. आंधी-बारिश की वजह से किसानों व आमजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पूरा प्रयास किया जाए कि प्रतिकूल मौसम का न्यूनतम प्रभाव हो.

अधिकारियों में फील्ड में उतरने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निरंतर फील्ड में रहें, वस्तुस्थिति का जायजा लें. फील्ड अधिकारी भी खराब मौसम से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के बीच जाएं और उनसे सीधा संपर्क करें और राहत कार्यों के लिए समन्वय बनाएं. किसी भी विपरीत स्थिति या आवश्यकता पर सभी सूचनाएं समय पर एकत्र कर शासन को उपलब्ध कराएं, ताकि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत सुनिश्चित की जा सके.

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