हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश

प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश

UP News: सीएम योगी ने कहा कि संभल में 68 तीर्थ व 19 कूप हैं, सरकार इन तीर्थों के जीर्णोद्धार व पहचान के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने स्थानीय प्रशासन को इन कार्यों को तेज गति से कराने का निर्देश दिया.

By : आईएएनएस | Updated at : 17 Nov 2025 06:47 AM (IST)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनपद संभल की समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने यहां चल रहे विकास कार्यों के बारे में जाना. इसके साथ मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की. फिर शासन व जनपद के अधिकारियों को निर्देशित किया कि चरणबद्ध तरीके से संभल का विकास करें. संभल का विकास सरकार की प्राथमिकता है. पहले चरण में प्राचीन तीर्थों व कूपों का पुनरुद्धार कराएं. दूसरे चरण में म्यूजियम व लाइट एंड साउंड आदि विकास कार्यों पर फोकस रखें.

मुख्यमंत्री ने संभल में जनपद न्यायालय, कारागार व पीएसी के निर्माण की प्रक्रिया पर जल्द कार्रवाई के लिए भी कहा. उन्होंने राजस्व, गृह, न्याय, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, पर्यटन-संस्कृति, नगर विकास समेत कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संभल में 68 तीर्थ व 19 कूप हैं. प्रदेश सरकार इन तीर्थों के जीर्णोद्धार व पहचान के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने स्थानीय प्रशासन को इन कार्यों को तेज गति से कराने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटीग्रेटेड कॉम्पलेक्स भवन में सभी विभागों का कार्यालय हो. मुख्यमंत्री को बताया गया कि आवासीय व अनावासीय भवन के लिए 93 फीसदी भूमि क्रय कर ली गई है. मुख्यमंत्री ने डीपीआर बनाने के साथ कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. सीएम योगी ने जनपद न्यायालय, कारागार व पीएसी की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए.

तीर्थ स्थलों के समीप भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण व सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ाई जाएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 24 कोसी परिक्रमा के साथ ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के समीप भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण व सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ाई जाएं. मुख्यमंत्री ने महिष्मती नदी के पुनरुद्धार कार्य की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि नदियां जीवनदायिनी हैं. सरकार नदियों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है. नमामि गंगे के अंतर्गत प्रोजेक्ट तैयार कराकर पुनरुद्धार कार्य में तेजी लाई जाए.

CM योगी ने सीबीजी प्लांट के निर्माण की कार्रवाई में तेजी लाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग की वंदन योजना, मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना, अंत्येष्टि स्थल विकास योजना, नगरीय जल विकास योजना, झील, पोखर, तालाब योजना व पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत होने वाले कार्यों की प्रगति के बारे में जाना और निर्देश दिया कि इन कार्यों को शीघ्रता से पूरा करें. मुख्यमंत्री ने सीबीजी प्लांट के निर्माण की कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए.

Published at : 17 Nov 2025 06:47 AM (IST)
