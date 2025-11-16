हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापहले तेज प्रताप, फिर रोहिणी आचार्य... बिहार में हार के बाद लालू फैमिली में घमासान, तेजस्वी के पास क्या-क्या विकल्प?

पहले तेज प्रताप, फिर रोहिणी आचार्य... बिहार में हार के बाद लालू फैमिली में घमासान, तेजस्वी के पास क्या-क्या विकल्प?

Lalu Yadav Family Tussle: लालू परिवार परिवार के भीतर उभरे तनाव को देखते हुए कई संभावित विकल्पों पर चर्चा है. कहा जा रहा है कि इन फैसलों के जरिए तेजस्वी परिवार में आए उथल-पुथल को शांत कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 16 Nov 2025 10:14 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में दरार खुलकर सामने आ गई है. तेज प्रताप की नाराजगी से लेकर रोहिणी आचार्य की भावुक बयानबाजियों तक, सबने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीतिक और पारिवारिक संकट के इस मुश्किल भरे दौर में तेजस्वी यादव इसे कैसे संभालेंगे? परिवार के भीतर उभरे तनाव को देखते हुए कई संभावित विकल्पों पर चर्चा है, जिनसे स्थिति को संतुलित किया जा सकता है.

तेज प्रताप की वापसी: सुलह की पहली सीढ़ी?

एक प्रमुख विकल्प यह है कि तेजस्वी अपने बड़े भाई तेज प्रताप को परिवार और पार्टी में सक्रिय भूमिका देकर वापस जोड़ें. इससे टूटते रिश्तों में सुधार का संकेत मिलेगा और परिवार एकजुट दिखाई देगा. हालांकि, लंबे समय से चला आ रहा तनाव यह तय करेगा कि यह समझौता टिकाऊ होगा या नहीं.

तेज प्रताप की मदद से रोहिणी आचार्य को मनाना

तेज प्रताप की वापसी अगर सफल होती है तो उनकी मध्यस्थता से रोहिणी आचार्य को भी परिवार में वापस शामिल किया जा सकता है. रोहिणी की नाराजगी सार्वजनिक हो चुकी है, ऐसे में उन्हें सम्मानजनक तरीके से मनाना लालू परिवार के लिए बड़ी चुनौती है. अगर दोनों वापस आते हैं, तो यह परिवार की छवि को मजबूत कर सकता है. तेज प्रताप पहले ही रोहिणी के समर्थन में बयान दे चुके हैं.

संजय यादव और रमीज़ को साइड लाइन करना

परिवार के भीतर विवाद से जुड़े लोगों में रमीज खान और संजय यादव की भूमिका लगातार चर्चा में है. रोहिणी ने सबके सामने रमीज खान और संजय यादव का नाम लिया है. उन्होंने पार्टी की हार और परिवार की कलह के लिए इन्हीं दोनों को जिम्मेदार ठहराया है. ऐसे में तेजस्वी इनकी शक्ति सीमित कर सकते हैं या उन्हें बाहर भी कर सकते हैं. इससे संदेश जाएगा कि परिवार बाहरी लोगों के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन ऐसा करने से पार्टी के भीतर नई खींचतान भी पैदा हो सकती है क्योंकि संजय यादव को तेजस्वी यादव का दिमाग और रमीज़ को उनका आंख-कान कहा जाता है.

लालू को डिसीजन मेकिंग में आगे लाना

लालू यादव को फिर से प्रमुख निर्णय लेने वाली भूमिका में लाया जा सकता है. उनकी साख और अनुभव परिवार को एकजुट करने में मदद कर सकते हैं. यह कदम तेजस्वी के लिए भी ढाल बन सकता है क्योंकि विवादों के निर्णय ‘पारिवारिक मुखिया’ द्वारा लिए जाने का संदेश जाएगा. साथ ही लालू यादव सभी को साधते हुए संतुलित फैसले लेने में ज्यादा सहज दिखेंगे.

तेजस्वी को औपचारिक रूप से दूसरे नंबर पर रखना

लालू यादव के हाथ में पूरी तरह से फैसलों की कमान देने के बाद तेजस्वी को पार्टी के दूसरे नंबर पर रखने का विकल्प भी असरदार माना जा सकता है. इससे उन्हें कार्यकारी नेतृत्व जारी रखने का मौका मिलेगा, जबकि रणनीतिक निर्णय वरिष्ठों के हाथ में रहेंगे. यह कदम परिवारवाद के भीतर संतुलन बनाने वाला हो सकता है, लेकिन यह राजनीतिक आलोचना भी ला सकता है.

मीसा भारती बन सकती हैं संकटमोचक

परिवार में बढ़ते तनाव के बीच मीसा भारती को संभावित संकटमोचक के रूप में देखा जा सकता है. मीसा घर की सबसे बड़ी बहन हैं और अकसर विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाती रही हैं. उनकी बातचीत की शैली, शांत स्वभाव और लालू-राबड़ी के साथ मजबूत समीकरण उन्हें इस स्थिति में अहम बना देता है. वे तेजस्वी, तेज प्रताप और रोहिणी-तीनों के बीच पुल की भूमिका निभा सकती हैं.

Published at : 16 Nov 2025 10:14 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya BIhar Politics RJD TEJASWI YADAV LALU YADAV Tej Pratap
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: फरहाना भट्ट करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? शो जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
फरहाना करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? 'बिग बॉस 19' जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
Advertisement

वीडियोज

ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Lalu Yadav के सामने ही परिवार में चल गई चप्पल और गाली?
Bihar की तस्वीर बदल देगा NDA?
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
हैप्पी खुश हो गया| हंसी, प्यार और पागलपन फीट नरेश कथूरिया | दीदार गिल और संजीव अत्री
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: फरहाना भट्ट करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? शो जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
फरहाना करेंगी 'खतरों के खिलाड़ी'? 'बिग बॉस 19' जीतने की कतार में आगे रहा ये कंटेस्टेंट
क्रिकेट
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
NEET PG 2025 राउंड 1 काउंसलिंग कल से शुरू, जानें चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया
NEET PG 2025 राउंड 1 काउंसलिंग कल से शुरू, जानें चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget