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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडविनोद तावड़े बने यूपी प्रभारी, CM योगी ने इस अंदाज में दी बधाई

विनोद तावड़े बने यूपी प्रभारी, CM योगी ने इस अंदाज में दी बधाई

UP News: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विनोद तावड़े को मिली ये जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. मिशन-27 को लेकर विनोद तावड़े बहुत जल्द ही एक्टिव हो जाएंगे.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 18 Aug 2026 12:56 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मंगलवार (18 अगस्त) को राज्यसभा सांसद और बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश में पार्टी मामलों का प्रभारी नियुक्त किया और नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी बनाया. वहीं इन दोनों को यूपी की जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है.

सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-" बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी का दायित्व सौंपे जाने पर हार्दिक बधाई. पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक शक्ति, कार्यकर्ता-आधारित संस्कृति और 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प को आप दोनों के अनुभवी मार्गदर्शन से नई दिशा एवं नई गति मिलेगी."

क्या बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- "राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े आपको यूपी बीजेपी का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की अनंत शुभकामनाएं! मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में आपके विस्तृत अनुभव से संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा 2027 में प्रचंड बहुमत की तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी."

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दी बधाई

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन द्वारा राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश, बीजेपी का प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय मंत्री जगदीश पटेल को बीजेपी, उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी, राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ० सतीश पूनिया को बीजेपी पंजाब और राज्यसभा सांसद तरुण चुग को बीजेपी गुजरात का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं. आप सभी का व्यापक संगठनात्मक अनुभव, कुशल नेतृत्व एवं कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण निश्चित रूप से संगठन को नई मजबूती प्रदान करेगा."

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 18 Aug 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
BJP Yogi Adityanath UP News Vinod Tawde
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