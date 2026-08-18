मेरठ में ब्लैकमेल कर होटल में नाबालिग से रेप! हिंदू संगठन ने पकड़ा आरोपी

उत्तर प्रदेश के मेरठ के सदर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक हिंदू किशोरी को ब्लैकमेल करके फरदीन नाम के युवक ने होटल के कमरे में उसके साथ रेप की बात कही जा रही है. मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को रंगे हाथ दबोच कर उसकी जमकर पिटाई की. आरोपी के मोबाइल से पीड़िता सहित कई अन्य किशोरियों के आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं. वहीं, पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ सदर थाने में तहरीर दी है.

नरसिंह वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक हिंदू ने बताया कि सोमवार (17 अगस्त) की दोपहर उन्हें सूचना मिली कि रोडवेज बस स्टैंड के पास रंजीत होटल में एक मुस्लिम युवक हिंदू किशोरी को लेकर गया है. संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कार्तिक मौके पर पहुंचे तो होटल के कमरे में 16 वर्षीय किशोरी 23 वर्षीय फरदीन के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली. बदहवास पीड़िता ने बताया कि खैर नगर निवासी फरदीन उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था.

आज होटल के कमरे में बुलाकर फरदीन ने उसके साथ रेप किया. जिससे गुस्साए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जमकर पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी के मोबाइल से पीड़िता सहित कई अन्य किशोरियों के भी आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए.

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पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ लव जिहाद की दी तहरीर

घटना की जानकारी के बाद सदर थाने पहुंची मेडिकल क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने आरोपी फरदीन के खिलाफ अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेजा जा रहा है.

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