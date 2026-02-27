CM योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ा, फरवरी 2027 तक संभालेगे जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी के कार्यकाल को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. इस फैसले के बाद अब उनका कार्यकाल अगले साल 28 फरवरी 2027 तक जारी रहेगा और वो बतौर सीएम के सलाहकार के तौर पर काम करते रहेंगे. ये चौथी बार है जब अवनीश अवस्थी के सेवा कार्यकाल में विस्तार किया गया है.

पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी और बेहद भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं. सीएम योगी के सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय विदेश दौरे पर भी वो उनके साथ गए थे. विदेश दौरे से लौटने के बाद अब उनके सेवा विस्तार के फैसले पर मुहर लग गई है. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने इस पर मुहर लगा दी है जिसके बाद आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है.

अवनीश अवस्थी की सेवा में विस्तार

आईएएस अवनीश अवस्थी के कार्यकाल में ये चौथी बार है जब विस्तार किया गया है. वो योगी सरकार में अपर मुख्य सचिव पद पर भी रह चुके हैं. रिटायरमेंट के बाद से ही वो मुख्यमंत्री के प्रशासनिक सलाहकार को तौर पर काम कर रहे हैं.

कौन हैं अवनीश अवस्थी?

बता दें कि अवनीश कुमार अवस्थी उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रहे हैं. 31 अगस्त 2022 को वो रिटायर हो गए थे, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बतौर प्रशासनिक सलाहकार पद पर नियुक्त कर लिया. सीएम योगी उन पर काफी भरोसा करते हैं. माना जाता है कि उनकी दी राय मुख्यमंत्री को काफी पसंद आता है.

अवनीश अवस्थी का प्रशासनिक कार्यों में काफी लंबा अनुभव रहा है. ऐसे में वो मुख्यमंत्री को राजनीतिक मामलों से लेकर ब्यूरोक्रेसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी सलाह देते हैं. अवनीश अवस्थी को पहले फरवरी 2023 के लिए नियुक्त किया गया था. जिसके बाद उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाकर फरवरी 2024 कर दिया गया, दूसरी बार ये कार्यकाल 2025 तक किया गया फिर फरवरी 2026 और अब चौथी बार फरवरी 2027 तक के लिए बढ़ाया गया है.