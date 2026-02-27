हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ा, फरवरी 2027 तक संभालेगे जिम्मेदारी

CM योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ा, फरवरी 2027 तक संभालेगे जिम्मेदारी

Yogi Adityanath News: पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे  करीबी और बेहद भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं. अब वो फरवरी 2027 तक सलाहकार पद पर रहेंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 27 Feb 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी के कार्यकाल को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. इस फैसले के बाद अब उनका कार्यकाल अगले साल 28 फरवरी 2027 तक जारी रहेगा और वो बतौर सीएम के सलाहकार के तौर पर काम करते रहेंगे. ये चौथी बार है जब अवनीश अवस्थी के सेवा कार्यकाल में विस्तार किया गया है. 

पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ के सबसे  करीबी और बेहद भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं. सीएम योगी के सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय विदेश दौरे पर भी वो उनके साथ गए थे. विदेश दौरे से लौटने के बाद अब उनके सेवा विस्तार के फैसले पर मुहर लग गई है. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने इस पर मुहर लगा दी है जिसके बाद आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है. 

अवनीश अवस्थी की सेवा में विस्तार

आईएएस अवनीश अवस्थी के कार्यकाल में ये चौथी बार है जब विस्तार किया गया है. वो योगी सरकार में अपर मुख्य सचिव पद पर भी रह चुके हैं. रिटायरमेंट के बाद से ही वो मुख्यमंत्री के प्रशासनिक सलाहकार को तौर पर काम कर रहे हैं. 

कौन हैं अवनीश अवस्थी?

बता दें कि अवनीश कुमार अवस्थी उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रहे हैं. 31 अगस्त 2022 को वो रिटायर हो गए थे, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बतौर प्रशासनिक सलाहकार पद पर नियुक्त कर लिया. सीएम योगी उन पर काफी भरोसा करते हैं. माना जाता है कि उनकी दी राय मुख्यमंत्री को काफी पसंद आता है.

अवनीश अवस्थी का प्रशासनिक कार्यों में काफी लंबा अनुभव रहा है. ऐसे में वो मुख्यमंत्री को राजनीतिक मामलों से लेकर ब्यूरोक्रेसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी सलाह देते हैं. अवनीश अवस्थी को पहले फरवरी 2023 के लिए नियुक्त किया गया था. जिसके बाद उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाकर फरवरी 2024 कर दिया गया, दूसरी बार ये कार्यकाल 2025 तक किया गया फिर फरवरी 2026 और अब चौथी बार फरवरी 2027 तक के लिए बढ़ाया गया है. 

 

Published at : 27 Feb 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Avnish Awasthi UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ा, फरवरी 2027 तक संभालेगे जिम्मेदारी
CM योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ा, फरवरी 2027 तक संभालेगे जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Swami Avimukteshwaranand Saraswati Controversy: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले शंकराचार्य का बड़ा बयान, कहा- मैं तो तैयार हूं...
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले शंकराचार्य का बड़ा बयान, कहा- मैं तो तैयार हूं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: होली से पहले दी जाएगी इन कर्मचारियों को सैलेरी, CM योगी सख्त ऑर्डर, छुट्टियों में भी बदलाव
होली से पहले दी जाएगी इन कर्मचारियों को सैलेरी, CM योगी सख्त ऑर्डर, छुट्टियों में भी बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News: फूलों की खुशबू और ड्रोन शो का जादू, पुष्प प्रदर्शनी का भव्य आगाज
ग्रेटर नोएडा: फूलों की खुशबू और ड्रोन शो का जादू, पुष्प प्रदर्शनी का भव्य आगाज
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
ट्रेंडिंग
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget