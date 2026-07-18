'ना कर्फ्यू, ना दंगा, माफिया का सफाया', बुलंदशहर में विपक्ष पर जमकर बरसे CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बुलंदशहर दौरे के दौरान शिकारपुर स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों, अभिभावकों और प्रबुद्धजनों से संवाद किया. इसके बाद वह बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया.

इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा, "आज प्रदेश में 'ना कर्फ्यू है, ना दंगा' और सरकार ने माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में वर्ष 2017 से पहले की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश की पहचान गड्ढों, अंधेरे, दंगों और अपराध से होती थी. व्यापारी और बेटियां सुरक्षित नहीं थीं तथा हर जिले में माफिया और अवैध वसूली का बोलबाला था.

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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले सरकारी नौकरियों और व्यवस्थाओं पर कुछ परिवारों का प्रभाव था, जबकि अब प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले जिन योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलना चाहिए था, उन्हें जानबूझकर नहीं दिया गया. आज गरीबों को मुफ्त राशन, आवास और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

57 विकास योजनाओं को हरी झंडी

जनसभा में मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्रों की 574 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इनमें 30 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 27 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है. साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, चेक, चाबी, थर्मल प्रिंटर, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, टूल किट और प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए. मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचते ही जनसभा में मौजूद लोगों ने 'शेर आया, शेर आया' के नारे लगाए.

बुलंदशहर के विकास पर कही ये बातें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की अनुमति मिल चुकी है, जिससे बुलंदशहर को सबसे अधिक लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि किसानों के मुआवजे में वृद्धि की गई है, जिससे क्षेत्र के किसान और अधिक समृद्ध होंगे तथा औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.

आगे कहा कि जेवर केवल एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि इंटरनेशनल फिल्म सिटी, आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. एयर कार्गो और डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का लाभ भी इस क्षेत्र को मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुलंदशहर की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तथा बुलंदशहर के लिए रिंग रोड भी स्वीकृत हो चुकी है.

कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज और खुर्जा उद्योग का किया उल्लेख

सीएम योगी ने कहा कि कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज यहां कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित . उन्होंने खुर्जा के सिरेमिक एवं क्रॉकरी उद्योग का उल्लेख करते हुए कहा कि इस उद्योग ने बुलंदशहर को वैश्विक पहचान दिलाई है.

उन्होंने कहा कि बुलंदशहर देश को सबसे अधिक सैनिक देने वाले जनपदों में शामिल है और रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर से भविष्य में और अधिक सैनिक तैयार होंगे.उन्होंने 'जय जवान, जय किसान' के समन्वय को बुलंदशहर की पहचान बताया.

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज चीनी उत्पादन, गन्ना उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन में देश में अग्रणी है. उन्होंने दावा किया कि देश में बनने वाले लगभग 55 प्रतिशत मोबाइल फोन तथा करीब 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.

किसानों का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलंदशहर के जनप्रतिनिधियों के साथ किसानों ने उनसे मुलाकात कर मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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