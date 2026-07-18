महोबा में मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या, संकट मोचन मंदिर में खून से लथपथ मिला शव

उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के जैतपुर गांव में एक मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. बेला सागर तालाब के तट पर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के 65 वर्षीय पुजारी उदित नारायण मिश्रा का लहूलुहान शव मंदिर के भीतर ही मिला. परिजनों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की तफ्तीश में जुटी है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है. वहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी है. स्थानीय लोगों के मुताबिक इतनी बेरहमी से आखिर कोई क्यों पुजारी की हत्या कर सकता है ? पुलिस ने दावा किया है कि जल्द खुलासा कर दिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, रोजाना की तरह जब सुबह भक्त पूजा-अर्चना के लिए मंदिर परिसर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. 65 वर्षीय पुजारी उदित नारायण मिश्रा का शव मंदिर के अंदर खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था. उनके सिर और शरीर पर चोट के निशान थे.

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घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह और कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस फौरन मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. वारदात की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

16 सालों से कर रहे थे पूजा-पाठ

आशंका जताई जा रही है कि पुजारी की हत्या शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को की गई है. मूल रूप से हमीरपुर जनपद के राठ क्षेत्र अंतर्गत अमगांव के रहने वाले उदित नारायण मिश्रा पिछले 16 वर्षों से इसी मंदिर में रहकर पूजा-पाठ कर रहे थे. घटना के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों और स्थानीय रिश्तेदारों को सूचित किया. मृतक के छोटे भाई जुगल किशोर ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित तहरीर दी है.

गांजा का नशा करते थे पुजारी

जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि मृतक पुजारी गांजे के नशे के आदी थे. पुलिस इस बिंदु को भी अपनी तफ्तीश में शामिल कर रही है. एएसपी वंदना सिंह के मुताबिक, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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