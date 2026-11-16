गोमती उत्सव में सीएम योगी बोले- '2017 से पहले यूपी में उपद्रव था, अब उत्सव ही उत्सव हैं'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोमतीनगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित ‘गोमती उत्सव-2026’ में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जिस उत्तर प्रदेश में उपद्रव था, वहां आज उत्सव ही उत्सव हैं. सरकार बनने के बाद जब अयोध्या में दीपावली के बारे में चर्चा की तो पता चला कि वहां कोई आयोजन ही नहीं होता, जबकि देश और दुनिया को अयोध्या ने दीपावली दी लेकिन अयोध्या में दीपक तले अंधेरा था.

इस पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वहां अच्छा दीपोत्सव होना चाहिए और यह दीपावली के एक दिन पहले होगा. इसके अलावा पिछली सरकार ने ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ दिया था, हमने ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ दिया है. उन्होंने कहा कि गोमती लखनऊ की आत्मा है. इसकी अविरलता और निर्मलता बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है. उत्सव नदी तट पर हो और इसकी शुरुआत गोमती की शुद्धता के संकल्प से की जाए.

सीएम योगी ने अयोध्या दीपोत्सव का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने अयोध्या दीपोत्सव की भव्यता का उल्लेख करते हुए विश्वास जताया कि इसी ऊंचाई के साथ आगे बढ़ने पर एक दिन यूनेस्को भी इसे मान्यता देगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लोग नदियों, घाटों और सरोवरों के तट पर जुट रहे हैं. इसी दिन गोमती उत्सव से जुड़ने का अवसर मिला है.

उन्होंने कहा कि आदि गंगा के रूप में मान्य गोमती लखनऊ की आत्मा है. दुनिया की सभ्यताएं और संस्कृतियां नदियों के तट पर पनपीं, फली-फूलीं और आगे बढ़ीं. प्रमुख तीर्थ भी नदी तटों पर स्थित हैं. भारत तीर्थों की भूमि इसलिए है, क्योंकि हमने मानव सभ्यता के उद्गम से अब तक नदी संस्कृति का महत्व समझा है. उन्होंने आठ वर्ष पहले गोमती उत्सव की परिकल्पना करने और इसे भव्य स्वरूप देने के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया.

सुहावने मौसम के साथ उत्सव भी सुहावना संदेश दे रहा है- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुहावने मौसम के साथ उत्सव भी सुहावना संदेश दे रहा है. प्रदर्शनी में लोग आ रहे हैं. परिवार और समाज को आपस में मिलने के ऐसे अवसर चाहिए. आज एक ही छत और कमरे में बैठे परिवार के चार सदस्य भी स्मार्टफोन पर अलग-अलग दिशाओं में सोचते हैं. यह एकांगीपन तनाव और अवसाद का कारण बनता है, जो आगे अपराध और अराजकता को जन्म देता है.

उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अपराध और अराजकता इसीलिए थी. हमने इसे बदलकर विराट सोच अपनाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विचार को आगे बढ़ाया. जिस प्रदेश में पहले उपद्रव था, वहां आज उत्सव ही उत्सव हैं. गोमती उत्सव भी इसी का हिस्सा है.

अयोध्या दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले अयोध्या में दीपावली के आयोजन पर चर्चा हुई तो पता चला कि कोई आयोजन नहीं होता. जिस अयोध्या ने देश-दुनिया को दीपावली दी, वहां ‘दीपक तले अंधेरा’ जैसी स्थिति थी. हमने दीपावली से एक दिन पहले दीपोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया.

'इस बार दीपोत्सव दुनिया का सबसे अच्छा आयोजन रहा'

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार दीपोत्सव दुनिया का सबसे अच्छा आयोजन रहा. दो दिनों तक अयोध्या धाम देश-दुनिया में छाया रहा. यही अपनी आस्था और उत्सवों को वैश्विक मान्यता दिलाने का तरीका है. दीपोत्सव इसी ऊंचाई के साथ आगे बढ़ा तो एक दिन यूनेस्को भी इसे मान्यता देगा. ऐसी मान्यता तभी मिलती है, जब आयोजन से लोक आस्था, लोक परंपराएं और आमजन जुड़ते हैं.

उन्होंने कहा कि भारत आस्था का देश है. खान-पान, रूप-रंग, रहन-सहन और वेशभूषा अलग होने पर भी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक आस्था एक है. कश्मीर, तमिलनाडु, अरुणाचल और गुजरात के निवासियों की भारत के प्रति भावना समान है. सभी एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सुरक्षित भारत चाहते हैं. मुख्यमंत्री ने लखनऊवासियों और गोमती उत्सव समिति से नदी संरक्षण का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने दिसंबर तक संबंधित कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है. नए एसटीपी बनाए जा रहे हैं, जिनमें अधिकांश बन चुके हैं. नदी में गिरने वाले नालों और सीवर को टैप कर एसटीपी तक पहुंचाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि गोमती उत्सव नदी तट पर होना चाहिए और इसकी शुरुआत गोमती की शुद्धता के संकल्प से हो. इसकी अविरलता और निर्मलता भारत की आत्मा की अविरलता और निर्मलता होगी. गंगोत्री से गंगासागर तक अनवरत बहती गंगा की पवित्र धारा की तरह गोमती की पावन धारा को भी बिना बाधा आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए.

सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने का आह्वान

मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने का आह्वान करते हुए कहा कि यह पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए चुनौती है. तात्कालिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल न करें. खरीदारी के लिए घर से झोला या कैरी बैग ले जाएं अथवा स्वयं डिस्पोजेबल बैग मांगें. प्लास्टिक खाने से गायों और अन्य पालतू पशुओं को नुकसान होता है. नदियों में पहुंचकर यह प्रवाह रोकता और जल दूषित करता है. उन्होंने कहा कि मंदिर में पुण्य करने जाएं तो प्लास्टिक फेंककर न आएं.

उन्होंने नदी में नाले और कचरा न गिरने देने का संकल्प आगे बढ़ाने को कहा. मुख्यमंत्री ने आयोजन को पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से जोड़ने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार कलाकारों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों के लिए योजनाएं लेकर आई है. पिछली सरकार ने ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ दिया था, हमने ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ दिया. खानपान के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन कुजीन’ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय व्यंजन उत्सव का हिस्सा बनें. लोग परिवार के साथ आएं, खाएं और इनके बारे में सीखें. शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए. इसकी आर्थिक संभावनाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाली कंपनी नेस्ले का वार्षिक टर्नओवर नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक है. हमारे यहां हर घर की माताएं-बहनें इतने अच्छे व्यंजन बना सकती हैं कि स्वयं एक नेस्ले कंपनी चला सकें. दुनिया इन्हें चखेगी तो भारतीय व्यंजनों की मांग करेगी.

'लोककला, लोकपरंपरा और लोकगाथाओं को आगे बढ़ाने वालों को सम्मान मिले'

उन्होंने कहा कि आयोजन स्थानीय उत्पादों और व्यंजनों के प्रचार का मंच बने. स्थानीय कारीगरों के हुनर, हस्तशिल्पियों, गोमती संरक्षण में योगदान देने वालों तथा लोककला, लोकपरंपरा और लोकगाथाओं को आगे बढ़ाने वालों को सम्मान मिले. युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लीक से हटकर कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया जाए.

मुख्यमंत्री ने आयोजन आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए सरकारी सहयोग का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि सरकार जुड़ेगी तो किराए की समस्या भी हल होगी. प्रदर्शनियां लगें, परिवार आएं, लेकिन शुद्धता सुनिश्चित करने और लोगों के साथ धोखाधड़ी न होने देने की जिम्मेदारी लें. गोमती को लखनऊ में स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान चलाएं. यह लखनऊ की आत्मा है. आत्मा शुद्ध और सुंदर होगी तो प्रगति को कोई रोक नहीं सकेगा. मुख्यमंत्री ने गोमती गौरव सम्मान प्राप्त विभूतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने लीक से हटकर कार्य किया है.

इस दौरान गोमती उत्सव में मुख्य संरक्षक राजीव मिश्र, समिति अध्यक्ष रामकृष्ण यादव, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के निदेशक सर्वनारायण झा, न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे, केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, प्रसिद्ध कवि सर्वेश अस्थाना, पार्षद मालती यादव, उद्घोषक आत्मप्रकाश मिश्र आदि उपस्थित थे.

इन्हें मिला गोमती गौरव सम्मान

गोमती गौरव सम्मान पाने वालों में सुनीता मिश्रा, राजेश पांडे, डॉक्टर सुनीता चंद्रा, जयंत कृष्णा, आत्म प्रकाश मिश्र, विनोद मिश्र, अंबिका प्रकाश वाजपेई, सुमित रूंगटा, सूर्यमणि सिंह रैकवार, डॉक्टर आनंद प्रकाश, डॉ सोनिया नित्यानंद, संदीप तिवारी, न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे, सुरेश बहादुर सिंह, अतुल अग्निहोत्री का नाम शामिल है.

ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'

