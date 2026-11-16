ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार की बकायेदारों को राहत, OTS योजना की समयसीमा एक महीने बढ़ी

योगी सरकार की बकायेदारों को राहत, OTS योजना की समयसीमा एक महीने बढ़ी

योगी सरकार ने लखनऊ समेत अन्य नगर निगमों के भवन स्वामियों को राहत दी है. सरकार ने ओटीएस योजना की तारीख एक माह बढ़ा दी है. इसके लिए अब 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 16 Nov 2026 07:56 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बकायेदारों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. शासन ने योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 से बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 कर दी है. 

वहीं, योजना के तहत निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि भी 15 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है. नागरिकों की मांग और योजना के प्रति बढ़ते उत्साह को देखते हुए शासन ने आवेदन एवं धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरे खिलाफ केस हो तो इस्तीफा ले लें', अखिलेश के माफिया वाले बयान पर भड़के MLC विनीत सिंह
'मेरे खिलाफ केस हो तो इस्तीफा ले लें', अखिलेश के माफिया वाले बयान पर भड़के MLC विनीत सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अयोध्या हमारी हुई अब मथुरा की बारी, अखिलेश भी साथ आएं', बोले केशव प्रसाद मौर्य
'अयोध्या हमारी हुई अब मथुरा की बारी, अखिलेश भी साथ आएं', बोले केशव प्रसाद मौर्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संस्कृति और समाज के दुश्मन हैं ऐसे लोग', छठ पर CM योगी का विपक्ष पर तंज
'संस्कृति और समाज के दुश्मन हैं ऐसे लोग', छठ पर CM योगी का विपक्ष पर तंज

'अयोध्या हमारी हुई अब मथुरा की बारी, अखिलेश भी साथ आएं', बोले केशव प्रसाद मौर्य

गृहकर के साथ जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर भी मिलेगा लाभ

योगी सरकार के इस फैसले से उन भवन स्वामियों को अतिरिक्त समय मिलेगा, जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में अपने बकाया करों का भुगतान नहीं कर सके थे. योजना का लाभ नगर निगमों के गृहकर के साथ जलकल विभाग के बकाया जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर भी मिलेगा.

आवेदन और धनराशि जमा करने की नई समयसीमा

शासन के नए आदेश के अनुसार, पहले ओटीएस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 14 दिसंबर कर दिया गया है. इसी तरह, निर्धारित धनराशि जमा करने और आवेदनों के अंतिम निस्तारण की समयसीमा भी 15 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है.

बकायदारों को सरकार के फैसले से मिलेगा निस्तारण का समय

प्रदेश सरकार के इस निर्णय से भवन स्वामियों को बकाया करों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेगा और नगर निगम तथा जलकल विभाग के राजस्व संग्रह में भी मदद मिलेगी. सरकार द्वारा दी गई इस राहत से बकायदारों को कुछ समय और मिल गया और वह अपना बकाया जमा कर सकेंगे. सरकार ने यूपी चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया है.

ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'

Published at : 16 Nov 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरे खिलाफ केस हो तो इस्तीफा ले लें', अखिलेश के माफिया वाले बयान पर भड़के MLC विनीत सिंह
'मेरे खिलाफ केस हो तो इस्तीफा ले लें', अखिलेश के माफिया वाले बयान पर भड़के MLC विनीत सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अयोध्या हमारी हुई अब मथुरा की बारी, अखिलेश भी साथ आएं', बोले केशव प्रसाद मौर्य
'अयोध्या हमारी हुई अब मथुरा की बारी, अखिलेश भी साथ आएं', बोले केशव प्रसाद मौर्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संस्कृति और समाज के दुश्मन हैं ऐसे लोग', छठ पर CM योगी का विपक्ष पर तंज
'संस्कृति और समाज के दुश्मन हैं ऐसे लोग', छठ पर CM योगी का विपक्ष पर तंज
Advertisement

वीडियोज

UP Election 2027 | 181 सीटें देंगे या गठबंधन में बड़ा भाई बनेंगे? | Rahul Gandhi | Maha Dangal
UP Elections 2027: Mathura में BJP का 'महामंथन', विपक्ष को टेंशन! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
इंडिया
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
क्रिकेट
Absolute Cinema: आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
बॉलीवुड
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
इंडिया
'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना
'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना
एग्रीकल्चर
Wheat Farming: एक एकड़ में कितने किलो गेहूं का बीज लगेगा? जानें सही हिसाब
एक एकड़ में कितने किलो गेहूं का बीज लगेगा? जानें सही हिसाब
ट्रेंडिंग
चिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो
चिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget