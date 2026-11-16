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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुरः जिम के लिए निकले, फिर कभी नहीं लौटे, 3 दोस्तों को ट्रक ने कुचला

फतेहपुरः जिम के लिए निकले, फिर कभी नहीं लौटे, 3 दोस्तों को ट्रक ने कुचला

फतेहपुर में तीन दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. तीनों दोस्त सुबह के वक्त से रोजाना की तरह जिम जाने के लिए बाइक से निकले थे, तभी रास्ते में ट्रक ने उन्हें कुचल दिया.

Written By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर |  Updated at : 16 Nov 2026 08:25 PM (IST)
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फतेहपुर जिले में घने कोहरे के बीच रफ्तार का ऐसा कहर देखने को मिला है, जिसने तीन परिवारों की खुशियां उजाड़ दीं. रोजाना की तरह जिम जाने के लिए घर से निकले बाइक सवार तीन दोस्तों को तेज रफ्तार ट्रक ने बेरहमी से कुचल दिया. हादसा इतना भीषण था कि तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. तीनों की उम्र महज 19 साल थी. घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. यह हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र में एनएच-2 पर नऊवाबाग के पास हुआ.

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त रोजाना की तरह सुबह जिम जाने के लिए अपने घरों से निकले थे. तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे. इसी दौरान एनएच-2 पर नऊवाबाग के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

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हादसे में इन लोगों की गई जान

पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले तीनों युवकों की पहचान स्पर्श गौतम, अनुज पाल और विश्वेश पटेल के रूप में हुई है. स्पर्श गौतम की उम्र 19 साल थी और वह चित्रांश नगर का रहने वाला था. अनुज पाल भी 19 साल का था और विष्णुपुरी कॉलोनी में रहता था. वहीं तीसरा युवक विश्वेश पटेल तांबेश्वर मंदिर के पास का रहने वाला था. तीनों आपस में दोस्त थे और रोजाना की तरह जिम जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनका आखिरी सफर साबित होगा.

घर से जिम जाने के लिए निकले थे युवक

परिजनों के मुताबिक तीनों युवक प्रतिदिन की तरह जिम जाने की बात कहकर घर से निकले थे. घरवालों को उम्मीद थी कि कुछ देर बाद उनके बच्चे वापस लौट आएंगे, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने परिवारों की दुनिया ही उजाड़ दी. तीनों युवकों की मौत की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया. मां-बाप और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

वहीं, घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस फरार ट्रक चालक और ट्रक की तलाश में जुटी हुई है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी में कोहरे के चलते होने की बात सामने आ रही है.

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Published at : 16 Nov 2026 08:24 PM (IST)
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