लखनऊ में आयोजित ABP न्यूज़ के 'शिखर सम्मेलन' में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. इसके साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है. इस दौरान सीएम से जब पूछा गया कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगे तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया.

सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या से चुनाव तो क्लोज हो गया, क्योंकि वह तो वहां से भाग गए. गोरखपुर से लड़ता हूं और आगे पार्टी जहां से देगी, वहां से लड़ूंगा. सीएम योगी ने सपा चीफ अखिलेश के राम मंदिर जाने पर कहा कि दो नावों की सवारी ठीक नहीं, उसको डूबना ही डूबना होता है. दो नांव में सवारी करेगा तो क्या नाविक सुरक्षित निकलेगा? हमारी लाइन पर आप आए हैं, जब जा रहे हो तो राम भक्तों से माफी मांग लेना कि गलती हुई. माफी मांगने में कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले ये दोनों दल चुनाव परिणाम आने के बाद विफल होते थे, लेकिन इस बार नतीजे आने से पहले ही विफल हो चुके हैं. सीएम योगी ने गठबंधन के नियमों और शिष्टाचार का हवाला देते हुए कहा कि दोनों दलों की विचारधारा स्पष्ट नहीं है और एक तरफ बातचीत जारी रहने के बावजूद दूसरी तरफ प्रत्याशियों की घोषणा करना बेहद अपमानजनक है. सीएम योगी ने इस स्थिति की तुलना 'प्याज भी खाया और जूता भी खाया' की कहावत से करते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की इस दशा के लिए उसकी अपनी नकारात्मक सोच ही जिम्मेदार है.

इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि मुझे आत्मिक संतुष्टि होती है जब योजनाओं का लाभ एक गरीब तक पहुंचता है. जब उत्तर प्रदेश में विकास अंतिम छोर तक पहुंचता दिखाई देता है, जब बेटी और व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है. जब उत्तर प्रदेश के अंदर युवा को रोगार मिलता है, और जब यही उत्तर प्रदेश जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि सब कुछ हो सकता है लेकिन उत्तर प्रदेश बदल नहीं सकता.

Exclusive: सपा की पहली लिस्ट पर सीएम योगी बोले- इससे ज्यादा कोई क्या अपमानित करेगा?