abp न्यूज़ शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है. सीएम ने कहा कि उन्होंने कभी हिंदू-मुस्लिम की बात नहीं की, बल्कि हमेशा कानून की बात की है. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दिया है. कोई यह नहीं कह सकता कि किसी व्यक्ति को उसका चेहरा देखकर सरकारी योजना का लाभ देने से मना किया गया हो.

यह पूछे जाने पर कि एक ओर वह कह रहे हैं कि हिन्दू मुस्लिम नहीं कह रहे हैं और दूसरी ओर SIR के डेटा से हिन्दू मुस्लिम का दावा कर रहे हैं, सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक, जो व्यस्क है, मतदाता होना चाहिए. अगर देश का नागरिक नहीं है और उसका नाम जुड़ा है तो ये हमारे अधिकारों पर डकैती है. कांग्रेस और सपा भारत के संवैधानिक संस्थाओं के कटघरे में खड़ा करती है.

वहीं, राधे-राधे के नारे को लेकर योगी ने कहा कि अगर हम मथुरा जाएंगे तो वहां कुछ और क्यों बोलेंगे? मथुरा में राधे-राधे, अयोध्या में जय श्रीराम और काशी में हर-हर महादेव कहना वहां का सामान्य संबोधन है. ये हमारी आस्था के केंद्र हैं. बीजेपी विरासत और विकास को साथ लेकर चलती है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के इस बयान पर कि राधे-राधे विदाई के वक्त कहा जाता है, मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, राम नाम सत्य है, जो समाजवादी पार्टी करने जा रही है.