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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के इस जिले का बदलेगा नाम, CM योगी का मंच से ऐलान

यूपी के इस जिले का बदलेगा नाम, CM योगी का मंच से ऐलान

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कन्नौज में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया था.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 29 Jul 2026 06:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार (29 जुलाई) को वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जन्मस्थली पर श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि भदोही को संत रविदास के नाम से जाना जाएगा, भदोही संत रविदास नगर होगा.

सीएम योगी ने कहा कि संत रविदास की विरासत प्रदेश और देश की सांस्कृतिक पहचान है और सरकार उसे सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश और समाज को बांटने वाले वही लोग हैं जो बाबर और औरंगजेब को मानने वाले हैं.

उन्होंने कहा कि संत रविदास ने समाज को जोड़ने का संदेश दिया था, जबकि कुछ राजनीतिक दल समाज को बांटने का काम करते रहे हैं. सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कन्नौज में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया था.

डिप्टी सीएम ने दिया था भरोसा

इससे पहले मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम ने कहा कि आप सभी को याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इसी वाराणसी के बगल में संत रविदास नगर के नाम से जो जिला था उसका नाम बदल करके समाजवादी पार्टी की सरकार ने भदोही फिर से करने का काम किया था. संत रविदास जी की जयंती पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम फिर से संत रविदास नगर के नाम से भदोही का नामकरण करने का काम कराएंगे.

समाजवादी पार्टी के गुंडों का कब्जा था- केशव प्रसाद मौर्य

डिप्टी सीएम ने कहा कि आप सब यहां भी ध्यान में रखना ये जो विरोधी दल के लोग हैं ये सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति और ये पूज्य संतों के दर्शन करना पसंद नहीं करते. ये उनका सम्मान भी नहीं करते, उनका अपमान करने का काम करते हैं. जहां पर आप सब एकत्र हैं, यहां समाजवादी पार्टी के गुंडों का कब्जा था. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कब्जे को खाली करा करके भगवान संत शिरोमणि रविदास जी की विशाल प्रतिमा भी यहां स्थापित किया है और आज यहां पर इतना भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है.

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Published at : 29 Jul 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Bhadohi UP NEWS Yogi Adityanath
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