'जनता की समस्याओं का हो त्वरित समाधान', CM धामी ने जनसुनवाई में दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को एक बार फिर जनता के बीच 'मुख्य सेवक' की भूमिका में नजर आए. मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में प्रदेश के कोने-कोने से पहुंचे लोगों ने अपनी तकलीफें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखीं.

इस जनसुनवाई कार्यक्रम में पहाड़ की दुर्गम पगडंडियों से उतरकर आए ग्रामीणों से लेकर शहरी क्षेत्रों के बाशिंदों तक हर किसी की जुबान पर अपनी-अपनी समस्याएं थीं. किसी को पीने के पानी की किल्लत सता रही थी तो किसी का गांव आज भी टूटी-फूटी सड़क के सहारे दुनिया से जुड़ा है. बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, बच्चों की शिक्षा और भूमि विवाद जैसे तमाम मुद्दे जनसुनवाई में उठाए गए.

सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने इस कार्यक्रम में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनीं और मुख्यमंत्री कार्यालय व संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने हिदायत दी कि जनसुनवाई में आई किसी भी शिकायत को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई हो और नियमित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए. जनता की समस्याओं के समाधान में न तो लापरवाही चलेगी और न ही अनावश्यक देरी. साथ ही निर्देश दिए कि शिकायतें संबंधित विभागों को तत्काल भेजी जाएं और शिकायतकर्ता को यह भी बताया जाए कि उनके मामले में क्या कार्रवाई हुई.

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आम आदमी के साथ जुड़ने का साधन

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम महज औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि ये शासन और आम आदमी के बीच एक जीवंत संवाद का माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार जमीनी स्तर की समस्याओं को खुद नहीं सुनेगी, तब तक प्रभावी नीतियां बना पाना मुश्किल है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाना इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को पहले ही कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं.

एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने भी की मुलाकात

जनसुनवाई के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की. उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए की गई बेहतर व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि प्रशासन पूरी तत्परता और समर्पण के साथ यात्रा की व्यवस्थाओं में जुटा है, जो सराहनीय है.

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