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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में CM धामी का औचक निरीक्षण, शिकायतकर्ता के साथ मौके पर पहुंच अफसरों को लगाई फटकार

देहरादून में CM धामी का औचक निरीक्षण, शिकायतकर्ता के साथ मौके पर पहुंच अफसरों को लगाई फटकार

Dehradun News In Hindi: समीक्षा बैठक से पहले मुख्यमंत्री सीधे देहरादून के जाखन क्षेत्र पहुंच गए, जहां एक स्थानीय निवासी द्वारा फुटपाथ की खराब स्थिति को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी.

By : दानिश खान | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 17 Apr 2026 07:50 PM (IST)
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देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर जन समस्याओं के प्रति अपनी गंभीरता और संवेदनशीलता का परिचय दिया. सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज एक शिकायत को केवल कागजों में निपटाने के बजाय उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया. शुक्रवार को निर्धारित समीक्षा बैठक से पहले मुख्यमंत्री सीधे देहरादून के जाखन क्षेत्र पहुंच गए, जहां एक स्थानीय निवासी द्वारा फुटपाथ की खराब स्थिति को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी.

जाखन निवासी विवेक मदान ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हुए बताया था कि राजपुर रोड पर विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने के कार्य के दौरान पहले से बने फुटपाथ को नुकसान पहुंचाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) द्वारा खुदाई के बाद उचित तरीके से मिट्टी का भरान नहीं किया गया, जिससे फुटपाथ की टाइल्स धंस गई हैं. इसके कारण राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और फुटपाथ का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पा रहा.

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सीएम ने खुद किया निरीक्षण

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता विवेक मदान को भी अपने साथ रखा और मौके की स्थिति को करीब से समझा. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पाया कि कार्य में स्पष्ट रूप से लापरवाही बरती गई है और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी नजर आ रही है.

मुख्यमंत्री ने मौके से ही अपने मोबाइल फोन के जरिए संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉल किया और उन्हें वास्तविक स्थिति दिखाई. उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि एक ही काम को बार-बार करने की नौबत न आए.

काम के तरीके पर उठाए सवाल

सीएम धामी ने यह भी कहा कि अंडरग्राउंड लाइन बिछाने के बावजूद कई स्थानों पर बिजली की लाइनें ऊपर दिखाई दे रही हैं, जो न केवल कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती हैं. उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि भविष्य में इस तरह की खामियां न हों और कार्य पूरी योजना और गुणवत्ता के साथ किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बेहद जरूरी है. यदि कार्य सही तरीके से नहीं किया जाएगा, तो इससे जनता को परेशानी के साथ-साथ सरकारी धन की भी बर्बादी होती है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान में केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सुधार दिखाई देना चाहिए.

व्यापारियों और क्षेत्रवासियों से सुनीं शिकायतें

इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों और क्षेत्र के निवासियों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं. लोगों ने मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की और उम्मीद जताई कि इससे अन्य स्थानों पर भी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को निर्देश दिए कि प्रदेश भर में इस तरह की शिकायतों की पहचान कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाकर इस प्रकार की खामियों को दूर किया जाए, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

सीएम धामी ने यह भी संकेत दिए कि वे अपने आगामी दौरों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के औचक निरीक्षण करते रहेंगे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आए और जनता को त्वरित न्याय मिल सके.

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Published at : 17 Apr 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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