हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीएम पुष्कर सिंह धामी ने एंजेल चकमा के पिता से की फोन पर बात, कहा- दोषियों को बख्शेंगे नहीं

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एंजेल चकमा के पिता से की फोन पर बात, कहा- दोषियों को बख्शेंगे नहीं

Uttarakhand News: सीएम धामी ने तरुण चकमा को बताया कि इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है.

By : दानिश खान | Updated at : 29 Dec 2025 01:31 PM (IST)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताते हुए आज सोमवार (29 दिसंबर) को उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बातचीत की. मुख्यमंत्री ने इस जघन्य घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी.

सीएम धामी ने तरुण चकमा को बताया कि इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया है और उसे जल्द पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह घटना उन्हें व्यक्तिगत रूप से बेहद आहत करने वाली है और वह पीड़ित परिवार के दर्द को पूरी तरह समझते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण राज्य रहा है, जहां देश और विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं. इस तरह की घटना न केवल राज्य की छवि को आघात पहुंचाती है, बल्कि पूरे समाज को झकझोर देती है.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

सीएम धामी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा से भी की बात

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि घटना के बाद उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा से फोन पर बातचीत की है. इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी इस मामले की जानकारी दी गई है और उनसे आवश्यक सहयोग पर चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री ने तरुण चकमा को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड सरकार पूरी मजबूती से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है.

परिवार की हर संभव सहायता सुनिश्चित करेंगे- सीएम धामी

उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से भी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से बात कर परिवार की हर संभव सहायता सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार की ओर से भी पीड़ित परिवार को हर प्रकार की मदद उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और एंजेल चकमा को इंसाफ दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

Published at : 29 Dec 2025 01:31 PM (IST)
और पढ़ें
