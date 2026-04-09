हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: कुंभ 2027 और जिला योजनाओं के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना, 1200 करोड़ की मंजूरी

उत्तराखंड: कुंभ 2027 और जिला योजनाओं के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना, 1200 करोड़ की मंजूरी

Uttarakhand News: कुंभ की तैयारियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना संरचना के तहत राज्य के सभी जनपदों के लिए 1018.21 करोड़ रुपये का जनपदवार आवंटन भी मंजूर किया है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Apr 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

कुंभ मेला 2027 को भव्य और दिव्य रूप देने की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ की अवसंरचना विकास और जिला योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 1200 करोड़ रुपये की धनराशि को हरी झंडी दे दी है.

मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला 2027 के तहत अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न विभागों की 28 महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु 282.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. इन योजनाओं का मकसद हरिद्वार में कुंभ से पहले सड़क, घाट, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना है ताकि देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

सभी जिलों को मिला विकास का हिस्सा

कुंभ की तैयारियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना संरचना के तहत राज्य के सभी जनपदों के लिए 1018.21 करोड़ रुपये का जनपदवार आवंटन भी मंजूर किया है. यह राशि सीधे जिलों में चल रही विकास योजनाओं को गति देगी.

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में संतुलित विकास हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है. मैदानी जिलों के मुकाबले पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्य धीमे रहते हैं. जिलेवार आवंटन की इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर जनपद को उसकी जरूरत के हिसाब से संसाधन मिलें.

समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने धन आवंटन के साथ-साथ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि जन कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो. उनका साफ संदेश है कि पैसा जारी होने का मतलब काम पूरा होना नहीं है. असली कसौटी यह है कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक वास्तव में पहुंचे.

कुल मिलाकर यह 1200 करोड़ का आवंटन दो मोर्चों पर एक साथ काम करेगा. एक तरफ कुंभ 2027 की तैयारियों को पंख लगेंगे, तो दूसरी तरफ प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी.

उत्तराखंड: हरिद्वार में रोपवे का सपना अब डीपीआर की राह पर, यूपी की जमीन बनी अड़चन

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 09 Apr 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Kumbh 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: कुंभ 2027 और जिला योजनाओं के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना, 1200 करोड़ की मंजूरी
उत्तराखंड: कुंभ 2027 और जिला योजनाओं के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना, 1200 करोड़ की मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में AIMIM ने शुरू किया खास अभियान, 1 लाख लोगों को जोड़ने की तैयारी, सपा की बढ़ेगी मुश्किल
यूपी में AIMIM ने शुरू किया खास अभियान, 1 लाख लोगों को जोड़ने की तैयारी, सपा की बढ़ेगी मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: हरिद्वार में रोपवे का सपना अब डीपीआर की राह पर, यूपी की जमीन बनी अड़चन
उत्तराखंड: हरिद्वार में रोपवे का सपना अब डीपीआर की राह पर, यूपी की जमीन बनी अड़चन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जमीन पर काम दिखना चाहिए फाइलों में नहीं', कुंभ से पहले गंगा और शारदा कॉरिडोर पर CM धामी सख्त
'जमीन पर काम दिखना चाहिए फाइलों में नहीं', कुंभ से पहले गंगा और शारदा कॉरिडोर पर CM धामी सख्त
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
बिहार
Nitish Kumar Rajya Sabha Live: इधर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली, उधर BJP ने तय कर लिया मुख्यमंत्री का नाम! बड़ी खबर आई
इधर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली, उधर BJP ने तय कर लिया मुख्यमंत्री का नाम! बड़ी खबर आई
चुनाव 2026
Kerala Assembly Election 2026: केरल चुनाव में इन VIP सीटों पर सबकी नजरें, जानें कौन-कौन से नेता कहां से लड़ रहे चुनाव?
केरल चुनाव में इन VIP सीटों पर सबकी नजरें, जानें कौन-कौन से नेता कहां से लड़ रहे चुनाव?
विश्व
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
आईपीएल 2026
अभिषेक-हेड को जाल में फंसाने वाली वो गेंद, जिसे 4 दिन से सीख रहे थे मोहम्मद शमी; कोच ने किया खुलासा
अभिषेक-हेड को जाल में फंसाने वाली वो गेंद, जिसे 4 दिन से सीख रहे थे मोहम्मद शमी; कोच ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Collection: 'पुष्पा 2' से नंबर 1 का ताज छिन पाएगी 'धुरंधर 2'? जानें- इसके लिए रणवीर सिंह की फिल्म को और कितना कमाना होगा?
'धुरंधर 2' बन पाएगी देश की नंबर 1 फिल्म? जानें- 'पुष्पा 2' को मात देने के लिए कितना कमाना होगा?
हेल्थ
Lung Cancer New Treatment: लंग कैंसर और मांसपेशियों की कमजोरी का एक साथ होगा इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक
लंग कैंसर और मांसपेशियों की कमजोरी का एक साथ होगा इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक
नौकरी
NPS Trust Recruitment 2026: एनपीएस ट्रस्ट भर्ती शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका, ऐसे करें अप्लाई
एनपीएस ट्रस्ट भर्ती शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका, ऐसे करें अप्लाई
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget