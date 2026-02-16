हरिद्वार में आज ‘मुख्य सेवक जन चौपाल’ करेंगे CM पुष्कर सिंह धामी, जनता से करेंगे सीधा संवाद

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे. इस दौरान में वे शाम पांच बजे आर्यनगर में मुख्य सेवक जन चौपाल करेंगे. जिसमें वे स्थानीय लोगों के साथ संवाद और उनकी समस्याएं सुनेंगे. इसके साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे. सीएम के कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. कार्यक्रम स्थल से लेकर रूट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है.

कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वानंद, शहरी विधायक मदन कौशिक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे. जन चौपाल के माध्यम से सरकार जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाएगी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है, जिससे आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है.

श्यामपुर के आर्यनगर में चौपाल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर बाद तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे. यहां वे बे श्यामनगर स्थित आर्यनगर में पांच बजे मुख्य सेवक जन चौपाल में भाग लेंगे. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों व उनके सुझावों को सुनना है. इसके साथ ही सीएम विकास कार्यों पर भी मंथन करेंगे. विधानसभा चुनावों से पहले इसे एक तरह से पब्लिक फीडबैक भी माना जा रहा है. स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे.

पुलिस-प्रशासन अलर्ट

सीएम धामी के कार्यक्रम को लेकर हरिद्वार पुलिस और प्रशासन बेहद अलर्ट है. कार्यक्रम स्थल पर रविवार से ही निगरानी बढ़ा दी गयी है. इसके साथ ही वहां तक ट्रैफिक भी दुरुस्त किया जा रहा है. एक्स्ट्रा पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं. सुबह से ही वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस कार्य्रकम से जनता का फीडबैक भी मिल सकेगा, क्यूंकि पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है. खुद सीएम धामी जमीन अपर उतरकर कमान संभाल रहे हैं.