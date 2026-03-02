हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: होली से पहले अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 350 लीटर लहन नष्ट, महिला माफिया गिरफ्तार

Basti News: होली से पहले अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 350 लीटर लहन नष्ट, महिला माफिया गिरफ्तार

Basti News In Hindi: संयुक्त टीम ने मुण्डेरवा क्षेत्र के मोहल्ला करवल कॉलोनी में अचानक छापेमारी की. अधिकारियों की गाड़ियों का काफिला देख अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में होली और त्योहारों के मौके पर अवैध शराब पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आबकारी और जिला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया. टीम ने थाना मुंडेरवा क्षेत्र में छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब का भंडारण नष्ट किया और शराब बनाने की भट्टियों को भी नष्ट किया. इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा रहा.

इस दौरान एक महिला जो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है उसे भी गिरफ्तार किया है. आबकारी अधिकारियों ने लोगों से होली पर निर्धारित दुकानों से ही शराब खरीदने की अपील की है. इसके अलावा अभी ये ऑपरेशन आगे कई दिनों तक जारी रहेगा.

350 लीटर लहन नष्ट कराया

संयुक्त टीम ने मुण्डेरवा क्षेत्र के मोहल्ला करवल कॉलोनी में अचानक छापेमारी की. अधिकारियों की गाड़ियों का काफिला देख अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया. टीम में क्षेत्राधिकारी रूधौली कुलदीप सिंह यादव और थानाध्यक्ष मुण्डेरवा प्रदीप कुमार सिंह मय फोर्स शामिल रहे. सघन तलाशी अभियान के दौरान टीम ने मौके से लगभग 350 लीटर लहन बरामद किया, जिसे पुलिस ने विधिक प्रक्रिया के तहत मौके पर ही नष्ट कर दिया.

इसके साथ ही दबिश के दौरान 15 लीटर तैयार अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों को जब्त किया गया. पुलिस ने मौके से शराब माफिया शांति देवी को गिरफ्तार किया है. जिसके खिलाफ थाना मुण्डेरवा में आबकारी अधिनियम और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

लगतार जारी रहेगी कार्रवाई

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि होली के त्यौहार के दृष्टिगत यह अभियान पूरे जिले में निरंतर जारी रहेगा. किसी भी क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण या बिक्री की सूचना मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

सरयू नदी के किनारे पकड़ा तस्कर

वही छावनी थाना क्षेत्र के माझा इलाके में भी आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही की, बाइक से एक बोरे में कच्ची शराब लेकर जा रहे तस्कर को मौके से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, वही सरयू नदी के किनारे सैंकड़ों लीटर कच्ची शराब बनाने के लिए छिपा कर रखे गए लहन को भी नष्ट कर दिया गया है. जिला आबकारी अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि होली को लेकर विभाग सक्रिय है, और कच्ची शराब के अड्डों पर छापेमारी कर माफियाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 02 Mar 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: होली से पहले अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 350 लीटर लहन नष्ट, महिला माफिया गिरफ्तार
बस्ती: होली से पहले अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 350 लीटर लहन नष्ट, महिला माफिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: 28 साल बाद घर लौटा बिछड़ा भाई, महोबा में SIR ने कराया मिलन
यूपी: 28 साल बाद घर लौटा बिछड़ा भाई, महोबा में SIR ने कराया मिलन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: होली पर प्रशासन अलर्ट, DM सविन बंसल ने मिलावटी रंग-खाद्य पदार्थों पर कसी नकेल
देहरादून: होली पर प्रशासन अलर्ट, DM सविन बंसल ने मिलावटी रंग-खाद्य पदार्थों पर कसी नकेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM आवास पर दिखा पहाड़ों का रंग, पुष्कर सिंह धामी ने लोक कलाकारों संग खेली होली
CM आवास पर दिखा पहाड़ों का रंग, पुष्कर सिंह धामी ने लोक कलाकारों संग खेली होली
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने इजरायली PM के दफ्तर को उड़ाने का किया दावा, अब सामने आए नेतन्याहू, जानें क्या कहा
ईरान ने इजरायली PM के दफ्तर को उड़ाने का किया दावा, अब सामने आए नेतन्याहू, जानें क्या कहा
बिहार
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के क्रिकेट निदेशक ने विराट कोहली पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा
IPL 2026 से पहले RCB के क्रिकेट निदेशक ने विराट कोहली पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
शिक्षा
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
यूटिलिटी
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget