हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यहां बुलडोजर नहीं चलेगा...', महोबा में पानी की टंकी फटने पर अखिलेश यादव ने जल मिशन को कहा कमीशन मिशन

'यहां बुलडोजर नहीं चलेगा...', महोबा में पानी की टंकी फटने पर अखिलेश यादव ने जल मिशन को कहा कमीशन मिशन

Mahoba News: महोबा में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी टेस्टिंग के एक दिन बाद ही फट गई. इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तंज कसा है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 16 Feb 2026 09:46 AM (IST)
Preferred Sources

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में महोबा में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी फटने की घटना पर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने अखबार में छपी खबर को कोट करते हुए इसे भ्रष्टाचार का परिणाम बताया है. यह घटना ब्लॉक जैतपुर के ग्राम नगाराडांग में 4 फरवरी को हुई, जब टेस्टिंग के एक दिन बाद ही टंकी फट गई थी.

क्या है पूरा मामला?

ब्लॉक जैतपुर के ग्राम नगाराडांग में नमामि गंगे के तहत संचालित जल जीवन मिशन की हर घर नल से जल योजना में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है. वर्ष 2025 में बनाई गई पानी की टंकी 3 फरवरी को टेस्टिंग के लिए भरी गई थी. बताया गया कि 4 फरवरी को दोपहर करीब तीन बजे टंकी अचानक फट गई और हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो गया. घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं.

यहां बुलडोजर नहीं चलेगा- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि महोबा में बीजेपी के भ्रष्टाचार का बोझ पानी की टंकी नहीं उठा पाई. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यहां बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन महोबा से लखनऊ तक जलापूर्ति की जगह धनापूर्ति कर रही है. उन्होंने आगे लिखा कि यह जल मिशन नहीं बल्कि कमीशन मिशन है. उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और सरकार पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

शिकायत और प्रशासनिक कार्रवाई

ग्राम प्रधान गायत्री ने टंकी फटने की शिकायत डीएम गजल भारद्वाज और एडीएम नमामि गंगे से की है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण में बड़े स्तर पर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत और प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच भी योजना को लेकर कहासुनी की खबरें सामने आई हैं. मंत्री ने 30 दिन में सभी गांवों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद काम में तेजी लाई गई थी.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 16 Feb 2026 09:46 AM (IST)
Akhilesh Yadav UP NEWS Mahoba News
Embed widget