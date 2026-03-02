हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी बोले, 'हर त्योहार से पहले यूपी में लग जाता था कर्फ्यू , अब हालात बदल चुके'

CM योगी बोले, 'हर त्योहार से पहले यूपी में लग जाता था कर्फ्यू , अब हालात बदल चुके'

Gorakhpur News In HIndi: अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में हर त्योहार से पहले कर्फ्यू लग जाता था, दंगे होते थे और अराजकता का माहौल रहता था.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर दौरे पर थे. यहां उन्होंने होली के मौके पर पांडेयहाता में श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति द्वारा आयोजित भक्त प्रह्लाद शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाई. इसके बाद शाम को  CM योगी ने भक्त प्रह्लाद और होलिका की आरती उतारी, शोभायात्रा रवाना की और मौजूद लोगों के साथ फूलों की होली खेली.

इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में हर त्योहार से पहले कर्फ्यू लग जाता था, दंगे होते थे और अराजकता का माहौल रहता था. लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है. सब चंगा है. हर जाति-धर्म के लोग एक साथ मिलकर होलिका दहन और त्योहार मना रहे हैं.

सीएम योगी ने क्या कुछ कहा?

  • हिरण्यकश्यप, कंस और रावण जैसे दुष्टों के लिए भगवान नृसिंह और प्रभु श्रीराम को अवतार लेना पड़ता है.
  • पहले जाति-धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाई जाती थी, सरकारें लोगों को बांटती थीं.
  • माफिया गिरी और अराजकता फैलाने वालों का अब नामोनिशान मिट गया है.
  • आज सभी जाति-धर्म के लोग एक परिवार की तरह त्योहार मना रहे हैं.
  • पांडेयहाता के इस होलिका दहन उत्सव में हर धर्म-जाति के लोग शामिल हुए, जो प्रदेश की एकता का प्रतीक है.

अब कहीं डर का माहौल नहीं- सीएम

CM योगी ने पिछली सरकारों खासकर सपा पर तंज कसते हुए कहा कि जहां पहले त्योहारों पर डर का माहौल होता था, वहीं अब शांति, सद्भाव और उत्साह की छटा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि इसी तरह मिल-जुलकर रहें और प्रदेश को और मजबूत बनाएं. मुख्यमंत्री के साथ गोरखपुर सांसद रवि किशन और बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे.

यहां बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने प्रदेश भर के अधिकारियों को होली का पर्व शांति और हर्षोल्लास से मन सके इसके लिए लिए विशेष निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कहीं भी गड़बड़ न हो, ऐसे तत्वों को पहले ही हिदायत दी जाए. पुलिस अधिकारी लगातार इलाके में गश्त करेंगे.

और पढ़ें
Published at : 02 Mar 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले, 'हर त्योहार से पहले यूपी में लग जाता था कर्फ्यू , अब हालात बदल चुके'
CM योगी बोले, 'हर त्योहार से पहले यूपी में लग जाता था कर्फ्यू , अब हालात बदल चुके'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: होली से पहले अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 350 लीटर लहन नष्ट, महिला माफिया गिरफ्तार
बस्ती: होली से पहले अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 350 लीटर लहन नष्ट, महिला माफिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: 28 साल बाद घर लौटा बिछड़ा भाई, महोबा में SIR ने कराया मिलन
यूपी: 28 साल बाद घर लौटा बिछड़ा भाई, महोबा में SIR ने कराया मिलन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: होली पर प्रशासन अलर्ट, DM सविन बंसल ने मिलावटी रंग-खाद्य पदार्थों पर कसी नकेल
देहरादून: होली पर प्रशासन अलर्ट, DM सविन बंसल ने मिलावटी रंग-खाद्य पदार्थों पर कसी नकेल
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक...', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
बिहार
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के क्रिकेट निदेशक ने विराट कोहली पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा
IPL 2026 से पहले RCB के क्रिकेट निदेशक ने विराट कोहली पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
सैयारा की रिलीज के बाद अहान पांडे की हुई थी सर्जरी, बोले- बहुत दर्द था, रिकवरी में भी समय लगा
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
विश्व
Iran US War: खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
खामेनेई की मौत के बाद सुलग रहा पाकिस्तान! कराची में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई घायल
शिक्षा
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
यूटिलिटी
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
क्या दूसरे के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी मिलता है किसान निधि का पैसा, जान लें नियम?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget