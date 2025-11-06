धामी सरकार ने क्रिकेटर स्नेहा राणा को 50 लाख देने का किया ऐलान, मुख्यमंत्री ने फोन पर की बात

उत्तराखंड की बेटी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर स्नेहा राणा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देते हुए 50 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री धामी ने स्नेहा राणा से फोन पर बातचीत कर उनके प्रदर्शन की सराहना की और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाने के लिए शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्नेहा राणा ने अपने मेहनत, संकल्प और प्रतिभा के बल पर न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है. उन्होंने कहा कि स्नेहा की सफलता से प्रदेश की बेटियों और युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उत्तराखंड का हर खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके.

सीएम ने उत्तराखंड की बेटियों को सराहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां आज विभिन्न क्षेत्रों में देश को गौरवान्वित कर रही हैं और स्नेहा राणा का शानदार प्रदर्शन उसी का उज्ज्वल उदाहरण है. उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ल्ड कप में स्नेहा का प्रदर्शन टीम को भविष्य में और मजबूती देगा.

स्नेहा राणा ने जताया आभार

मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर स्नेहा राणा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व की बात है और इससे उनका उत्साह दोगुना हुआ है. उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी अपने प्रदर्शन से देश और उत्तराखंड का नाम ऊंचा करने के लिए लगातार मेहनत करती रहेंगी.

टीम में आल राउन्डर हैं स्नेहा

स्नेहा राणा देहरादून के सनौला गांव की रहने वाली हैं. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली स्नेहा प्रैक्टिस के लिए शुरुआत में लड़कों के साथ खेलती थीं. राज्य से खलने के बाद स्नेहा रेलवे के लिए भी खेलीं और अपने प्रदर्शन के बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाई. विश्वकप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा.