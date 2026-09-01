चित्रकूट में मंदाकिनी ने फिर दिखाया रौद्र रूप, कई मठ-मंदिर जलमग्न

यूपी के चित्रकूट में रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक बार फिर मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप देखने मिला है, चित्रकूट यूपी और एमपी में सुबह से रुक रुक हो रही बारिश की वजह से कई मठ-मंदिर डूब गए हैं और रामघाट के रिहाएसी इलाकों तक पानी पहुंच गया है. वहीं, मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से लगभग 6.50 मीटर ऊपर चल रही है, मंदाकिनी नदी की चपेट से दर्जनों गांव प्रभावित हुए है, शहर कर्वी से लगा गॉव गोबरिया, कस्बा तरौहा प्रभावित हुए हैं.

वहीं, चित्रकूट के राजापुर तहसील क्षेत्र के सरधुआ क्षेत्र मे मंदाकिनी के बाढ़ से दर्जनों गावों का सम्पर्क टूट गया है, बारिश और बाढ़ की वजह से कच्चे मकान गिर गए हैं. बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को नावों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, प्रशासन ने बाढ़ क्षेत्रो मे राहत शिविर लगाए गए है. वहीं, रामघाट के निर्मोही अखाडा और टेम्पो स्टैंड तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है.

प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी

ग्राउंड जीरो पर मौजूद है प्रशासनिक अमला

वहीं, मंडलायुक्त अजीत कुमार सिंह, डीआईजी राजेश यस,जिलाधिकारी पुलकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं. अधिकारी अनाउंस कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहे हैं. आपको बता दें कि बीते तीन दिन पहले मंदाकिनी नदी ने भारी तबाही मचाई थी. बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, एनडीआरफ, एसडीआरएफ और पीएसी बल को बाढ़ क्षेत्र में तैनात किया गया है.

प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ा

आपको बता दें कि, इस बार मानसून की बारिश ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भारी तबाही मचाई है. उधर, प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. नदियों के बढ़ते जलस्तर ने अब निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ा दी. फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से कुछ मीटर नीचे हैं लेकिन, जिस तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, उसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है.

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