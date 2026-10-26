यूपी में फिर पलटी मारेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद मौसम बदलने लगा है, बीते 24 घंटों में पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हुई, जिससे ठंडक बढ़ गई हैं. ख़ासतौर से सुबह और शाम के समय अब हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक़ बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती दबाव बन रहा है. जिससे आने वाले दिनों में आंधी-तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हो सकती हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज 26 अक्टूबर सोमवार को मौसम शुष्क रहेगा हालांकि अब थोड़ी ठंडक बढ़ रही है और धीरे-धीरे सर्दियों की आहट आने लगी है. खुले इलाकों और गाँव देहात में सुबह अच्छी खासी ठंड लग रही है. हालांकि दिन में मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी. आज कहीं कोई बारिश के आसार नही हैं. प्रदेश के सभी जिले ग्रीन ज़ोन में रहेंगे. लेकिन 28 अक्टूबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

यूपी में आज शुष्क रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में आज मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान आसमान एकदम साफ़ रहेगा और दिन में खिली-खिली धूप निकलेगी. दिन भर यहां 7 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का अनुमान हैं. कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई है. इसी तरह सीतापुर, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में भी मौसम शुष्क रहेगा. दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में भी आज दिन भर मौसम शुष्क रहेगा. कोई बारिश नहीं होगी.

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बुधवार से आंधी-बारिश का चेतावनी

28 अक्टूबर को पूर्वांचल यूपी में मौसम बिगड़ने का अनुमान हैं. इस दौरान प्रयागराज, वाराणसी, बलिया समेत कई जिलों गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है. 29 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी, जबकि पूर्वांचल के कई जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ लगभग सभी जगहों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान 40-50 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. 31 अक्टूबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा. लेकिन बारिश के बाद अचानक 5-7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना हैं वहीं न्यूनतम तापमान में भई 2-4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है.