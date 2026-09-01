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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरदोई: टीचर की पिटाई से 8वीं की छात्रा की मौत, पिटाई से टूटा था हाथ

हरदोई: टीचर की पिटाई से 8वीं की छात्रा की मौत, पिटाई से टूटा था हाथ

हरदोई में टीचर की पिटाई के आठवी क्लास की छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद कोहराम मच गया है. छात्रा के पिता ने स्कूल टीचर पर मारपीट के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की माँग की है.

Written By : रंजीत कुमार सिंह, हरदोई |  Updated at : 01 Sep 2026 11:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हरदोई शिक्षक की पिटाई के बाद आठवी क्लास की छात्रा क्षमा दीक्षित की इलाज के दौरान मौत हो गई. मामला यहां के भरखनी ब्लॉक के संविलियन विद्यालय साहुआपुर का है. छात्रा के पिता उमेश दीक्षित ने विद्यालय के शिक्षक राजेंद्र कुमार गंगवार पर बेटी से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है. 

इस बीच छात्रा की मौत के बाद घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रा कथित तौर पर अपने साथ हुई मारपीट की पूरी घटना बताती नजर आ रही है. 

पिता ने टीचर पर लगाए मारपीट के आरोप

मृतका के पिता का आरोप है कि क्षमा का स्कूल में अपनी सहपाठी छात्रा से बातचीत को लेकर विवाद हुआ था. क्षमा ने इस मामले की शिकायत शिक्षक राजेंद्र कुमार गंगवार से की थी. जिसके बाद शिक्षक ने उसी को पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर पिता विद्यालय पहुंचे जिसके बाद छात्रा को इलाज के लिए ले जाया गया. 

आरोप है कि उस समय टीचर ने छात्रा का इलाज कराने का आश्वासन दिया लेकिन, इसके बाद विद्यालय की ओर से बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी लेने की कोशिश नहीं की गई. हालत बिगड़ने पर परिजन छात्रा को फर्रुखाबाद ले गए, जहां उसे 26 अगस्त को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. कई दिनों तक उपचार चलने के बाद 30 अगस्त को छात्रा की मौत हो गई. 

मामले की जाँच में जुटी पुलिस

बेटी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया. पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, कठोर कार्रवाई करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. पिता ने जांच के दौरान विद्यालय में मौजूद शिक्षकों, छात्र-छात्राओं के बयान दर्ज कराने के साथ ही छात्रा के उपचार से संबंधित अभिलेखों की जांच कराने की भी मांग की है. 

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स्कूल टीचर और इंचार्ज निलंबित

घटना की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हो गए. मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. सुनील सिंह विद्यालय पहुंचे और कार्रवाई करते हुए स्कूल इंचार्ज शिक्षक अक्षत और सहायक अध्यापक राजेंद्र कुमार गंगवार, दोनों को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, फर्रुखाबाद में छात्रा का पोस्टमार्टम कराया गया है. 

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर छात्रा की मौत की वास्तविक वजह को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी. वहीं एएसपी सुबोध गौतम ने बताया ने बताया के पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच कर पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. 

छात्रा की मौत और घटना से जुड़ा कथित वायरल वीडियो सामने आने के बाद विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा, शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई और शिक्षकों की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.  

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Published at : 01 Sep 2026 11:57 AM (IST)
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