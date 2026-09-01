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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी

प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी

यूपी में लगातार बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है. ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है. लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 01 Sep 2026 11:05 AM (IST)
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संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. नदियों का बढ़ता पानी अब निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ा रहा है. फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से कुछ मीटर नीचे हैं. लेकिन, जिस तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में निचले इलाकों में मुश्किलें बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है.

एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बख्शी बांध का जायजा लिया तो हालात बेहद चिंताजनक नजर आए. इस इलाके में कई मकान बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं. इसके बावजूद लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं. कई परिवार अपने सामान को सुरक्षित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जबकि लगातार बढ़ता पानी उनके सामने बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.

निचले इलाकों में पानी भरने से हालात खराब

प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है. लोगों से अपील की जा रही है कि वह समय रहते अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, ताकि हालात बिगड़ने पर किसी तरह की परेशानी न हो.

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बाढ़ से निपटने के लिए NDRF, SDRF और जल पुलिस की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं. घाटों और संवेदनशील इलाकों में डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और लोगों को बैरिकेडिंग के आगे नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई है. छोटा बघाड़ा और सलोरी जैसे निचले इलाकों में भी प्रशासन की नजर बनी हुई है. 

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह

गंगा और यमुना के आसपास रहने वाले लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है. बाढ़ नियंत्रण कक्ष से दोनों नदियों के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. प्रशासन की कोशिश यही है कि पानी और बढ़ने की स्थिति में लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.

फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर यही रफ्तार आगे भी जारी रही, तो प्रयागराज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. 

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 11:05 AM (IST)
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