प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी

संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. नदियों का बढ़ता पानी अब निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ा रहा है. फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से कुछ मीटर नीचे हैं. लेकिन, जिस तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में निचले इलाकों में मुश्किलें बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है.

एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बख्शी बांध का जायजा लिया तो हालात बेहद चिंताजनक नजर आए. इस इलाके में कई मकान बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं. इसके बावजूद लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं. कई परिवार अपने सामान को सुरक्षित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जबकि लगातार बढ़ता पानी उनके सामने बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.

निचले इलाकों में पानी भरने से हालात खराब

प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है. लोगों से अपील की जा रही है कि वह समय रहते अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, ताकि हालात बिगड़ने पर किसी तरह की परेशानी न हो.

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बाढ़ से निपटने के लिए NDRF, SDRF और जल पुलिस की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं. घाटों और संवेदनशील इलाकों में डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और लोगों को बैरिकेडिंग के आगे नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई है. छोटा बघाड़ा और सलोरी जैसे निचले इलाकों में भी प्रशासन की नजर बनी हुई है.

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह

गंगा और यमुना के आसपास रहने वाले लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है. बाढ़ नियंत्रण कक्ष से दोनों नदियों के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. प्रशासन की कोशिश यही है कि पानी और बढ़ने की स्थिति में लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.

फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर यही रफ्तार आगे भी जारी रही, तो प्रयागराज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

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