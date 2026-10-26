आयुष्मान खुराना की नई फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'उड़ता तीर' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. पहली बार निर्देशन कर रहे आकाश ए. कौशिक की इस कॉमेडी फिल्म में सारा अली खान भी मुख्य भूमिका में हैं. हालांकि शुक्रवार, 23 अक्टूबर को इस फिल्म की शुरुआत धीमी हुई थी लेकिन वीकेंड पर फिल्म ने रफ्तार बढ़ाई और इसकी कमाई में अच्छी तेजी देखने को मिली है. चलिए यहां जानते हैं कि 'उड़ता तीर' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'उड़ता तीर' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?

शहरी मल्टीप्लेक्स में दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स और लोगों के पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर, 'उड़ता तीर' दिवाली से पहले के समय का धीरे-धीरे फायदा उठा रही है. धीमी शुरुआत के बाद शनिवार को फिल्म की कमाई में आई तेजी ने साबित कर दिया कि फैमिली कॉमेडी फिल्में वीकेंड पर परिवारों को सिनेमाघरों की ओर खींचने में आज भी कामयाब हैं. वहीं रविवार को भी इसके कलेक्शन में अच्छी बढोतरी देने को मिली.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'उड़ता तीर' ने पहले दिन 4.10 करोड़ से खाता खोला था.

दूसरे दिन, शनिवार 24 अक्टूबर को 'उड़ता तीर' ने 76.8% के उछाल के साथ 7.25 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'उड़ता तीर' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 9.10 करोड़ की नेट कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म का भारत में तीन दिनों का नेट कलेक्शन अब 19.45 करोड़ रुपये हो गया है.

'उड़ता तीर' ने साल 2026 की 24 फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड को छोड़ा पीछे

'उड़ता तीर' ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर अच्छा परफॉर्म किया है और इसी के साथ इसने जेलर 2 (हिंदी) के 16.65 करोड़ के साथ प्रहार 9.15 करोड़, नई नवेली 11.9 करोड़, वाइब 8.15 करोड़, दायरा 5.63 करोड़, हैवान 7.35 करोड़, ओह माई डॉग 3.25 करोड़, भाई तेरा स्टार है 0.91 करोड़, द इंडिया स्टोरी 0.73 करोड़, तेरा यार हूं मैं 0.42 करोड़, बेबी डू डाई डू 1.81 करोड़, हॉन्टेड 3 डी 9.35 करोड़ , भारत भाग्य विधाता 4.25 करोड़, पेद्दी (हिंदी)11.9 करोड़ सहित 30 फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड कलेशन को मात दे दी है.

'उड़ता तीर' के बारे में

'उड़ता तीर' को धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट ने जॉइंटली प्रोड्यूस किया है और इसके निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, गुनीत मोंगा कपूर और अचीन जैन हैं. फिल्म की स्टार कास्ट में सारा अली खान और आयुष्मान खुराना के अलावा राहुल बोस, राम कपूर, सुहैल नैय्यर, गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव, रघुबीर यादव, बृजेंद्र काला, संदीप आनंद, सुप्रिया पिलगांवकर और स्मिता तांबे है.