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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश के 'घुसपैठिए' वाले बयान पर बवाल, हरीश रावत बोले- ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण...

अखिलेश के 'घुसपैठिए' वाले बयान पर बवाल, हरीश रावत बोले- ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्तराखंड को लेकर दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थे. उनका बयान बिल्कुल वांछित नहीं है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 26 Oct 2026 07:48 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्तराखंड को लेकर दिए कथित बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीजेपी जहां उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठियां बताने पर हमलावर बनी हुई हैं तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अखिलेश के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. 

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था. जिसके राज्य के जिस हिस्से को अपनी कर्मभूमि बनाया है वो उस राज्य का हिस्सा है और उनके भी वही अधिकार हैं जो किसी दूसरी राज्य के नागरिक को होते हैं. 

'अखिलेश का बयान दुर्भाग्यपूर्ण'

हरीश रावत ने कहा- "अखिलेश यादव जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बिल्कुल वांछित नहीं है। बँटवारे के समय में जिसने जो क्षेत्र अपना कर्मक्षेत्र चुन लिया, राज्य का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश का हो या उत्तराखंड का हो, वह उस राज्य का नागरिक है और उसके वही अधिकार हैं, जो किसी अन्य नागरिक के अधिकार हैं."

अखिलेश यादव के 'घुसपैठिये' वाले बयान पर उत्तराखंड में घमासान, BJP ने जताई कड़ी आपत्ति

दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनो अखिलेश यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यूपी में सबसे बड़े घुसपैठिए उत्तराखंड के लोग ही है. जिसके बाद से उनके बयान पर विवाद छिड़ा हुआ हैं. भारतीय जनता पार्टी ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया है और जमकर विरोध कर रही है. 

सीएम धामी ने डिंपल यादव का किया जिक्र

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अखिलेश के बयान पर आपत्ति जताई हैं. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि हैं. उत्तराखंड के वीरों ने हमेशा बढ़-चढ़कर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है. सपा मुखिया ने ऐसे लोगों को घुसपैठिया कहा है. जो बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक टिप्पणी हैं. उन्होंने डिंपल यादव का जिक्र करते हुए कहा कि आपकी धर्म पत्नी भी तो उत्तराखंड की बेटी है कम से कम उनके बारे में ही सोच लेना चाहिए था. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 26 Oct 2026 07:48 AM (IST)
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UTTARAKHAND NEWS
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