अमेठी-रायबरेली की 10 सीटों पर कांग्रेस का दावा, सपा ने क्यों खींचे हाथ?

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर आम राय बनती नहीं दिख रही है. पार्टी सूत्रों के के मुताबिक कांग्रेस की डिमांड के मुकाबले सपा एक तिहाई सीट ही देने के मूड में है. जबकि रायबरेली और अमेठी की 10 सीटों पर अपना दावा जताया है.

गठबंधन में परस्पर विरोधाभासी बयान पर सपा के सीनियर नेता ने जवाब दिया, "चाय उतनी गर्म नहीं है जितनी केतली गर्म लग रही है." लिहाजा दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर अभी और मंथन होने की उम्मीद है.

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बागियों को खुद हराकर संदेश देने के मूड में सपा

2022 के विधानसभा चुनावों में सपा ने अमेठी में पांच में से तीन और बीजेपी ने दो पर जीत हासिल की थी. इसी तरह रायबरेली में पांच में रे चार पर सपा ने जीत हासिल की थी और एक सीट बीजेपी को मिली थी. इनमें रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर सपा से मनोज पांडे जीते थे, लेकिन सपा से बगावत कर गए थे. जिस कारण सपा के निशाने पर हैं और इसी तरह अमेठी में राकेश प्रताप सिंह भी शामिल हैं. सपा ने यह दोनों सीटें देने से एकदम इंकार कर दिया है. सपा खुद इन्हें हराकर बड़ा संदेश देने के मूड में है.

कांग्रेस की बढ़ी महत्वाकांक्षा

उधर बीते कुछ समय बदली राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस उसे लाभ के रूप में देख रही है. इसलिए बतौर राष्ट्रीय पार्टी वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है. इसमें उसने सपा की जीतीं हुईं एक दर्जन सीटों पर भी दावा ठोंका है. जिसको लेकर सपा सहज नहीं है. इसलिए दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पा रही है.

यहां बता दें कि पिछले काफी समय से कांग्रेस और सपा नेताओं में सीटों को लेकर कई तरह के बयान आ रहे थे. इस बीच बीते सप्ताह प्रियंका गांधी की यूपी के नेताओं के साथ बैठक के बाद चर्चा बढ़ गयी है कि कांग्रेस ने 200 सीटों की सूची सपा को भेजी है. लेकिन सपा द्वारा इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट राय जाहिर नहीं की गई है.

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