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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी-रायबरेली की 10 सीटों पर कांग्रेस का दावा, सपा ने क्यों खींचे हाथ?

अमेठी-रायबरेली की 10 सीटों पर कांग्रेस का दावा, सपा ने क्यों खींचे हाथ?

यूपी चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की सभी 10 सीटें मांगी है. जबकि सीटों की संख्या को लेकर सपा तैयार नहीं है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 24 Oct 2026 01:02 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर आम राय बनती नहीं दिख रही है. पार्टी सूत्रों के के मुताबिक कांग्रेस की डिमांड के मुकाबले सपा एक तिहाई सीट ही देने के मूड में है. जबकि रायबरेली और अमेठी की 10 सीटों पर अपना दावा जताया है. 

गठबंधन में परस्पर विरोधाभासी बयान पर सपा के सीनियर नेता  ने जवाब दिया, "चाय उतनी गर्म नहीं है जितनी केतली गर्म लग रही है." लिहाजा दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर अभी और मंथन होने की उम्मीद है.

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बागियों को खुद हराकर संदेश देने के मूड में सपा 

2022 के विधानसभा चुनावों में सपा ने अमेठी में पांच में से तीन और बीजेपी ने दो पर जीत हासिल की थी. इसी तरह रायबरेली में पांच में रे चार पर सपा ने जीत हासिल की थी और एक सीट बीजेपी को मिली थी. इनमें रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर सपा से मनोज पांडे जीते थे, लेकिन सपा से बगावत कर गए थे. जिस कारण सपा के निशाने पर हैं और इसी तरह अमेठी में राकेश प्रताप सिंह भी शामिल हैं. सपा ने यह दोनों सीटें देने से एकदम इंकार कर दिया है. सपा खुद इन्हें हराकर बड़ा संदेश देने के मूड में है.

कांग्रेस की बढ़ी महत्वाकांक्षा 

उधर बीते कुछ समय बदली राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस उसे लाभ के रूप में देख रही है. इसलिए बतौर राष्ट्रीय पार्टी वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है. इसमें उसने सपा की जीतीं हुईं एक दर्जन सीटों पर भी दावा ठोंका है. जिसको लेकर सपा सहज नहीं है. इसलिए दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पा रही है.

यहां बता दें कि पिछले काफी समय से कांग्रेस और सपा नेताओं में सीटों को लेकर कई तरह के बयान आ रहे थे. इस बीच बीते सप्ताह प्रियंका गांधी की यूपी के नेताओं के साथ बैठक के बाद चर्चा बढ़ गयी है कि कांग्रेस ने 200 सीटों की सूची सपा को भेजी है. लेकिन सपा द्वारा इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट राय जाहिर नहीं की गई है. 

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 24 Oct 2026 01:02 PM (IST)
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