आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद का खुला ऑफर, बोले- 'मेरे छोटे भाई...',

उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित राजनीति करने वाले नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी नेता आकाश आनंद को लेकर बड़ा बयान देते हुए खुला ऑफर दे दिया है. चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को अपना छोटा भाई बताते हुए उनके लिए आजाद समाज पार्टी के दरवाजे खुले होने की बात कही है.

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आकाश आनंद भले ही उनकी आलोचना करते रहे हों, लेकिन वह हमेशा उन्हें अपना छोटा भाई मानते हैं. उन्होंने कहा कि अगर आकाश आनंद उनके साथ आते हैं तो मिलकर बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा, "आकाश आनंद छोटे भाई जैसे हैं. साथ आए तो महापुरुषों के जो अधूरे काम रह गए हैं, उसको मिलकर हम लोग पूरा करेंगे."

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'बीएसपी में मेरे रास्ते बंद, लेकिन...'

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में उनके रास्ते पूरी तरह बंद हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी में आकाश आनंद के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद ने भले ही उनकी काफी आलोचना की हो, लेकिन उनके मन में आकाश आनंद के लिए हमेशा छोटे भाई जैसा भाव रहा है.

जो साथ आना चाहे उसका स्वागत- चंद्रशेखर आजाद

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजाद समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करेगी. उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुले मन से कह रहा हूं कि बाबा साहब, उनके मिशन और विचारों को जो भी आगे बढ़कर साथ में काम करना चाहेगा, आजाद समाज पार्टी उसका स्वागत करेगी."

बता दें कि आकाश आनंद को बसपा चीफ मायावती ने उन्हें राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाने के बाद फिर से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. शनिवार को जारी एक बयान में भी मायावती ने अब परिवार के किसी सदस्य को पार्टी में लेने से साफ कर दिया है.

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