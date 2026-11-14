छठ गीतों पर विवाद के बीच रवि किशन ने विपक्ष को घेरा, बोले- मां की शक्ति कोई नहीं रोक सकता

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी सांसद रविकिशन ने महाराष्ट्र और मुंबई में छठ गीतों को लेकर चल रहे विवाद के बीच विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र और मुंबई में भी नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस जी हैं. वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी. फोर्स लगी है. कुछ नहीं होगा माई की कृपा है. मां की शक्तियों को कोई रोक नहीं सकता है."

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "इन लोगों की राजनीति खत्म हो गई है. वह इस तरह की बातों पर आ गए हैं कि अब पर्व पर बोलना पड़ रहा है. विकास पर बोल नहीं सकते. मोदी जी का कोई काट नहीं है. भाजपा का कोई काट नहीं है. छोटा-छोटा क्या खेल लें...! मोदीजी बुद्धि बंद कर दिए हैं."

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छठ कार्यक्रम में पहुंचे थे

गोरखपुर के सांसद रवि किशन 14 नवंबर शनिवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लोक आस्था के महापर्व छठ पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन और होल्डिंग एरिया के साथ व्यवस्था को रखने के लिए पहुंचे. यहां पर उन्होंने वार रूम सहित यात्रियों से मुलाकात करो उनका हाल-चाल पूछा.

इस दौरान उन्होंने कहा कि विरोधी अफवाह फैला रहे थे कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति है. उन्होंने कहा कि विरोधियों को वार रूम, प्लेटफार्म और सारी स्थितियां दिखा दी हैं. कोई भगदड़ की स्थिति नहीं है. जर्मन हैंगर है. मेडिकल की व्यवस्था है. होल्डिंग एरिया है. पानी की व्यवस्था है. अनाउंसमेंट 24x7 छठ के गीत के साथ चल रहा है.

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह आए और छठ के त्योहार को भव्यता के साथ मनाएं. बिहार और यूपी का 25 करोड़ का हमारा भोजपुरिया समाज है. पूरे भारत में जो यह भाषा बोलता है और समझता है. जिन पर माई की कृपा है आप लोग आएं और मनाएं. यह मोदी जी और योगी जी, अश्वनी वैष्णव जी और भाजपा की सरकार है. छठ के गीत सुनते हुए स्टेशन से जाएं. यहां से लेकर कोलकाता तक यह माई की कृपा है.

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से की मुलाकात

लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर घर लौट रहे रेल यात्रियों से मिलने गोरखपुर के सदर सांसद एवं अभिनेता रवि किशन शुक्ल पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने यात्रियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, बातचीत की और उनके साथ सेल्फी भी ली.

सांसद ने छठ पर्व पर घर जा रहे लोगों को शुभकामनाएं दीं. इस दौरान मुंबई में छठ गीतों को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए रवि किशन ने कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है. पूर्वांचल और उत्तर भारतीय लोग पूरी सुरक्षा के साथ अपना व्रत और महापर्व मनाएंगे.

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