BJP ने बदला प्लान, अब काशी नहीं प्रयागराज से गंगाजल लेकर जाएंगे गुजरात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी की ओर से देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश से गुजरात के वडनगर तक निकलने वाली बाइक यात्रा के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है. पहले बीजेपी कार्यकर्ता काशी से गंगाजल लेकर वडनगर जाने वाले थे, लेकिन धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए अब प्रयागराज और मिर्जापुर से गंगाजल ले जाने का फैसला किया गया है.

17 सितंबर को उत्तर प्रदेश से करीब 500 बीजेपी युवा कार्यकर्ता 250 बाइकों पर गुजरात के वडनगर के लिए रवाना होंगे. यहां भगवान हाटकेश्वर महादेव का गंगाजल से जलाभिषेक किया जाएगा.

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काशी के जल को लेकर क्यों बदला फैसला?

बीजेपी के मुताबिक, कार्यक्रम के लिए पहले वाराणसी से गंगाजल ले जाने की तैयारी थी. हालांकि, पंडितों से चर्चा के बाद धार्मिक मान्यता सामने आई कि काशी की गंगा मोक्षदायिनी मानी जाती है. इसी वजह से काशी का गंगाजल घर या दूसरे स्थान पर ले जाने को लेकर धार्मिक आपत्ति जताई गई. इसके बाद पार्टी ने प्रयागराज और मिर्जापुर से गंगाजल लेकर जाने का फैसला किया. बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने भी धार्मिक मान्यता का हवाला देते हुए इस बदलाव की जानकारी दी.

पांच राज्यों से गुजरेगी यात्रा

यूपी से गुजरात तक जाने वाली यह यात्रा करीब 1350 किलोमीटर की होगी. यात्रा उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से होकर गुजरात पहुंचेगी. यात्रा के दौरान हर 25 किलोमीटर पर स्वागत किया जाएगा, जबकि करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर रात्रि विश्राम और गांवों में चौपाल का आयोजन होगा. प्रत्येक टोली रोजाना तीन से चार गांवों में करीब एक घंटे का कार्यक्रम करेगी.

गुजरात से काशी आएगा जल

इस अभियान में गुजरात से भी टीमें उत्तर प्रदेश आएंगी. वडनगर के शर्मिष्ठा तालाब का जल लेकर 10 टोलियां काशी पहुंचेंगी और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगी. दोनों तरफ से निकलने वाली यात्राओं का समापन वाराणसी के गंगा घाट पर होने वाले बड़े कार्यक्रम के साथ किया जाएगा.

यात्रा के बहाने चुनावी तैयारी भी

बीजेपी इस धार्मिक और सामाजिक अभियान को संगठनात्मक स्तर पर भी अहम मान रही है. यात्रा यूपी समेत पांच राज्यों से होकर गुजरेगी. इस दौरान गांवों में चौपाल और जनसंपर्क कार्यक्रम होंगे. ऐसे में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के जरिए बीजेपी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगी. वहीं, दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क बढ़ाने का मौका भी मिलेगा.

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