उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. चुनाव की तैयारियों और संगठन की रणनीति को मजबूत करने के लिए पार्टी जमानी स्तर पर रणनीतियों को मजबूत कर रही है. इसी क्रम में पार्टी ने 6 राज्यों के 6 संगठन महामंत्रियों को यूपी में तैनात किया जाएगा और ये मंत्री पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों का भी हिस्सा बनेंगे.

खबरें हैं कि 16 और 17 नवंबर को मथुरा में यूपी बीजेपी के दो दिवसीय चिंतन शिविर में भी शामिल होंगे, जिसमें संगठन और सरकार के बीच तालमेल को कैसे बेहतर बनाया जाए इसपर भी चर्चा होगी. ऐसे में सभी की निगाहें आगामी बैठक पर है.

बीजेपी के 6 संगठन मंत्री कौन-कौन हैं?

इस बैठक में यूपी चुनाव के मद्देनजर दूसरे प्रदेशों के लगाए जा रहे 6 संगठन मंत्रियों की उपस्थिति भी रहेगी. बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री चंद्रशेखर, राजस्थान के संगठन मंत्री अजय कुमार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संगठन के मंत्री श्री एन. मधुकर, झारखंड के संगठन के मंत्री पवन साईं और महाराष्ट्र के सह संगठन मंत्री शतीश धोंड को यूपी विधानसभा चुनाव लिए अस्थाई रूप से काम पर लगाया है.

6 नेताओं को 6 क्षेत्रों की मिलेगी जिम्मेदारी

ये सभी 6 संगठन मंत्री उत्तरप्रदेश के 6 क्षेत्रों में जिम्मेदारी तय की गई है. दरअसल, बीजेपी ने यूपी को संगठनात्मक दृष्टि से 6 क्षेत्रों में बांटा है. इनमें पश्चिम, ब्रज, कानपुर-बुंदेलखंड, अवध, काशी और गोरखपुर शामिल है. इन्हीं 6 क्षेत्रों की जिम्मेदारी 6 संगठन महामंत्रियों को सौंपी जाएगी. हालांकि, किसे कौन सा क्षेत्र दिया गया है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

खबरें हैं कि 16 और 17 नवंबर को मथुरा में होने वाले यूपी बीजेपी के चिंतन शिविर में क्षेत्रों के बंटवारे और उनकी भूमिका सामने आ सकती है. ये 6 नेता संबंधित क्षेत्रों के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे.

बता दें कि बीजेपी चिंतन शिविर में SIR, चुनाव प्रचार, टिकट वितरण, फायर ब्रांड नेताओं की रैली, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, समन्वय, विपक्ष के खिलाफ रणनीतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे.