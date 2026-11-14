ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP के 6 क्षेत्रों में तैनात होंगे 6 संगठन मंत्री, चिंतन शिविर में बनेगी रणनीति

UP के 6 क्षेत्रों में तैनात होंगे 6 संगठन मंत्री, चिंतन शिविर में बनेगी रणनीति

बीजेपी ने 2027 से पहले अपनी चुनावी रणनीतियों को धार देने के लिए तैयारियों के तहत 6 राज्यों के 6 संगठन मंत्रियों को तैनात किया है. ये सभी बीजेपी चिंतन शिविर में शामिल होंगे.

Written By : पवन कुमार गौड, विशाल पाण्डेय |  Updated at : 14 Nov 2026 12:24 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी  युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. चुनाव की तैयारियों और संगठन की रणनीति  को मजबूत करने के लिए पार्टी जमानी स्तर पर रणनीतियों को मजबूत कर रही है. इसी क्रम में पार्टी ने 6 राज्यों के 6 संगठन महामंत्रियों को यूपी में तैनात किया जाएगा और ये मंत्री पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों का भी हिस्सा बनेंगे.  

खबरें हैं कि 16 और 17 नवंबर को मथुरा में यूपी बीजेपी के दो दिवसीय चिंतन शिविर में भी शामिल होंगे, जिसमें संगठन और सरकार के बीच तालमेल को कैसे बेहतर बनाया जाए इसपर भी चर्चा होगी. ऐसे में सभी की निगाहें आगामी बैठक पर है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चच्चू और रामपुर वाले चचाजान', ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष पर कसा तंज
'चच्चू और रामपुर वाले चचाजान', ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार ने त्योहारों पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कसी कमर, अस्पताल अलर्ट मोड में
योगी सरकार ने त्योहारों पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कसी कमर, अस्पताल अलर्ट मोड में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में बकायेदारों को राहत का मौका, OTS में आवेदन का आज अंतिम अवसर
योगी सरकार में बकायेदारों को राहत का मौका, OTS में आवेदन का आज अंतिम अवसर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा में 15 नवंबर से सजेगा गंगा तिगरी मेला, 20 से 23 तारीक तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम
अमरोहा में 15 नवंबर से सजेगा गंगा तिगरी मेला, 20 से 23 तारीक तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम
'इमरजेंसी और उससे पहले इंदिरा गांधी के...', राहुल गांधी के फोन टैपिंग पर बोले KC त्यागी

बीजेपी के 6 संगठन मंत्री कौन-कौन हैं?

इस बैठक में यूपी चुनाव के मद्देनजर दूसरे प्रदेशों के लगाए जा रहे 6 संगठन मंत्रियों की उपस्थिति भी रहेगी. बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री चंद्रशेखर, राजस्थान के संगठन मंत्री अजय कुमार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संगठन के मंत्री श्री एन. मधुकर, झारखंड के संगठन के मंत्री पवन साईं और महाराष्ट्र के सह संगठन मंत्री शतीश धोंड को यूपी विधानसभा चुनाव लिए अस्थाई रूप से काम पर लगाया है. 

6 नेताओं को 6 क्षेत्रों की मिलेगी जिम्मेदारी

ये सभी 6 संगठन मंत्री उत्तरप्रदेश के 6 क्षेत्रों में जिम्मेदारी तय की गई है. दरअसल, बीजेपी ने यूपी को संगठनात्मक दृष्टि से 6 क्षेत्रों में बांटा है. इनमें पश्चिम, ब्रज, कानपुर-बुंदेलखंड, अवध, काशी और गोरखपुर शामिल है. इन्हीं 6 क्षेत्रों की जिम्मेदारी 6 संगठन महामंत्रियों को सौंपी जाएगी. हालांकि, किसे कौन सा क्षेत्र दिया गया है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. 

खबरें हैं कि 16 और 17 नवंबर को मथुरा में होने वाले यूपी बीजेपी के चिंतन शिविर में क्षेत्रों के बंटवारे और उनकी भूमिका सामने आ सकती है. ये 6 नेता संबंधित क्षेत्रों के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे. 

बता दें कि बीजेपी चिंतन शिविर में SIR, चुनाव प्रचार, टिकट वितरण, फायर ब्रांड नेताओं की रैली, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, समन्वय, विपक्ष के खिलाफ रणनीतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे. 

यूपी वोटर लिस्ट: 7 महीनों में जोड़े गए 20 लाख नए नाम, अब कितनी हो गई मतदाताओं की संख्या?

 

और पढ़ें

About the author पवन कुमार गौड

पवन कुमार गौड़ एबीपी न्यूज में विशेष संवाददाता हैं. BJP, RSS और सरकार से जुड़ी खबरें और संसद की कार्यवाही कवर करते हैं. 2022 के यूपी चुनाव में तकरीबन 8 हजार किलोमीटर की बाय रोड कवरेज किया. कोविड और हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन को प्रमुखता से कवर कर चुके हैं. 3 लोकसभा चुनाव कवर करने के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर करने का अनुभव है.

गौड़ के पास 15 सालों से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है. मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. पवन कुमार गौड़ ने रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है. संपर्क के लिए मेल करें- pavankg@abpnetwork.com, एक्स हैंडल- @brajwasipavan
 
Read More
Published at : 14 Nov 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चच्चू और रामपुर वाले चचाजान', ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष पर कसा तंज
'चच्चू और रामपुर वाले चचाजान', ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार ने त्योहारों पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कसी कमर, अस्पताल अलर्ट मोड में
योगी सरकार ने त्योहारों पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कसी कमर, अस्पताल अलर्ट मोड में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में बकायेदारों को राहत का मौका, OTS में आवेदन का आज अंतिम अवसर
योगी सरकार में बकायेदारों को राहत का मौका, OTS में आवेदन का आज अंतिम अवसर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा में 15 नवंबर से सजेगा गंगा तिगरी मेला, 20 से 23 तारीक तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम
अमरोहा में 15 नवंबर से सजेगा गंगा तिगरी मेला, 20 से 23 तारीक तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
महाराष्ट्र
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
बॉलीवुड
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण', बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, अब खतरे में है शाहरुख खान की 'जवान'
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण' , बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
एग्रीकल्चर
Drip Irrigation: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ट्रैवल
Bike Riders Psychology fact: मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget