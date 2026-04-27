यूपी के चंदौली में बिजली विभाग का अनोखा तरीका, ट्रांसफॉर्मर्स को कूलर से किया ठंडा

उत्तर प्रदेश के चंदौली के दीनदयाल नगर में गर्मियों के मौसम में ट्रिपिंग और बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं. बार-बार बिजली कटौती होने से लोगों को भीषण गर्मी में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. खासकर दिन और रात में होने वाली कटौती से आम जनजीवन प्रभावित रहता है. ऐसे में बढ़ती तपिश और तेज धूप के बीच बिजली विभाग ने पावर हाउस में एक अनोखा प्रयोग किया है, जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने की उम्मीद जताई जा रही है.

गर्मी में ट्रांसफार्मरों को बचाने के लिए लगाए गए कूलर

चधासी पावर हाउस में लगे बड़े-बड़े ट्रांसफार्मरों को गर्मी में हिट और अधिक तापमान से बचाने के लिए उनके पास विशेष कूलर लगाए गए हैं. गर्मियों में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण ट्रांसफार्मर जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिससे ओवरहीटिंग की समस्या पैदा होती है. इसी वजह से ट्रिपिंग, फॉल्ट और बिजली आपूर्ति में रुकावट जैसी दिक्कतें सामने आती हैं. इस समस्या से बचने के लिए बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाया है.

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30 हजार घरों की बिजली आपूर्ति के लिए अहम प्रयोग

बिजली विभाग का कहना है कि इन विशेष कूलरों की मदद से ट्रांसफार्मर का तापमान नियंत्रित रहेगा और तकनीकी खराबियों में कमी आएगी. वहीं चधासी पावर हाउस से करीब 30 हजार घरों को बिजली आपूर्ति की जाती है, इसलिए इस प्रयोग को काफी अहम माना जा रहा है.

SDO मनोज कश्यप के मुताबिक इस नई व्यवस्था से ट्रांसफार्मर कम हिट होंगे और लोगों को बिना रुकावट बिजली मिलती रहेगी. दीनदयाल नगर में जहां आए दिन गर्मी में बिजली कटौती बड़ी समस्या बन जाती थी, वहां इस प्रयोग के बाद राहत मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि यह पहल सफल रही तो भविष्य में दूसरे पावर हाउसों में भी इसे लागू किया जा सकता है.

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