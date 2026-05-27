बांदा में बालू से लदे ट्रक के नीचे आने से पांच लोगों की मौत, CM योगी ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के बिसंडा कस्बे में बुधवार शाम बालू से लदे ट्रक के नीचे आने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवराज ने बताया कि बुधवार शाम करीब पौने पांच बजे बिसंडा कस्बे से पहले लौली-शिव गांव के नजदीक बालू से लदे ट्रक ने घूरी गांव के सेवानिवृत शिक्षक रामेश्वर (61) को कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल में ही मौत हो गई.

ई-रिक्शा को टक्कर मारने के बाद पलटा ट्रक

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिक्षक की मौत के बाद कुछ लोगों ने भाग रहे ट्रक का मोटरसाइकिल से पीछा किया, इसी दौरान हड़बड़ाहट में ट्रक ड्राइवर ने बिसंडा कस्बे के आगे ओरन रोड़ पर नाथू तालाब के पास सामने से आ रहे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी जिसके बाद ट्रक पलट गया.

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इसके आगे उन्होंने कहा कि इस हादसे में रिक्शा पर सवार चार लोगों-- ममता, राकेश, शाहबाज और नवीन की घटनास्थल में मौत हो गई है जो कुर्रही गांव के रहने वाले थे. शिवराज ने बताया कि इस सड़क हादसे में पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये, जिनका इलाज चल रहा है.

ट्रक चालक भाग गया, तलाश की जा रही- पुलिस

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ट्रक पलटने के बाद ट्रक चालक भाग गया है जिसकी तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाया गया तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है.

बांदा सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा सड़क हादसे का लिया तत्काल संज्ञान लिया. उन्होंने हादसे में हुई मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया. शोक संतप्त परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की. अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत और बचावकार्य तेज करने का प्रशासन को निर्देश दिया. साथ ही घायलों का उचित इलाज करवाने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से अधिकारी संवाद बना हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए.

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