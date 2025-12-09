हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी का अनदेखा इतिहास: बुंदेलखंड में ये 'हिडन जेम्स' हैं खास, खूबसूरती देख कायल हो जाएंगे आप

यूपी का अनदेखा इतिहास: बुंदेलखंड में ये 'हिडन जेम्स' हैं खास, खूबसूरती देख कायल हो जाएंगे आप

UP News: उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड ट्रेल सैलानियों को कालिंजर किला, देवगढ़, चरखारी और चित्रकूट जैसे छिपे पर्यटन से रूबरू कराएगी. एक्सप्रेस-वे से ये स्थल इतिहास, वास्तुकला का अनोखा संगम पेश करते हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

Bundelkhand Tourist Places: जब उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बात होती है तो अक्सर चर्चा आगरा के ताजमहल, वाराणसी के घाट या अयोध्या के मंदिरों तक सीमित रह जाती है. लेकिन, अब राज्य सरकार और पर्यटन विभाग का फोकस यूपी के उस हिस्से पर है, जो इतिहास और शौर्य की कहानियों से भरा हुआ है - वह है बुंदेलखंड.

'बुंदेलखंड ट्रेल' एक ऐसी पहल है जो सैलानियों को इस क्षेत्र के उन 'छिपे हुए रत्नों' (Hidden Gems) से रूबरू कराएगी, जो अब तक मुख्यधारा के पर्यटन से अछूते थे. आइए जानते हैं बुंदेलखंड के उन खास स्थानों के बारे में जो इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य का बेजोड़ नमूना हैं.

1. कालिंजर का किला (बांदा): जिसे कोई जीत न सका बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला भारत के सबसे पुराने और विशाल किलों में से एक है. समुद्र तल से 1203 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला इतिहास में 'अजेय' माना जाता रहा है.

  • खासियत: यहां का नीलकंठ महादेव मंदिर बेहद खास है. शिव पुराण के अनुसार, समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने यहीं विष पीकर उसे अपने कंठ में रोका था.
  • क्यों जाएं: इतिहास और वास्तुकला के प्रेमियों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है.

2. देवगढ़ (ललितपुर): गुप्त काल की धरोहर झांसी से करीब 125 किलोमीटर दूर ललितपुर जिले का देवगढ़, बेतवा नदी के किनारे बसा है. इसे 'देवताओं का किला' भी कहा जाता है.

  • खासियत: यहां स्थित दशावतार मंदिर गुप्त काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है. यह भारत के सबसे पुराने पंचायतन मंदिरों में से एक है. इसके अलावा, यहां के 31 जैन मंदिर भी वास्तुकला का अद्भुत नमूना पेश करते हैं.

3. चरखारी (महोबा): बुंदेलखंड का कश्मीर महोबा जिले में स्थित चरखारी को झीलों की नगरी कहा जाता है. इसे अक्सर 'बुंदेलखंड का कश्मीर' कहकर भी पुकारा जाता है.

  • खासियत: यहां राजाओं द्वारा बनवाए गए कई कृत्रिम तालाब हैं, जिनमें विजय सागर और मदन सागर प्रमुख हैं. कमल के फूलों से भरे ये तालाब मन मोह लेते है.
  • इतिहास: यह क्षेत्र आल्हा-ऊदल की वीरता की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है.

4. चित्रकूट: आस्था और प्रकृति का संगम हालांकि चित्रकूट प्रसिद्ध है, लेकिन यहां के कई प्राकृतिक स्थल अभी भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं.

  • खासियत: गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा और शबरी जलप्रपात जैसे स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन हैं. मानसून और सर्दियों में यहां का नजारा देखते ही बनता है.

कनेक्टिविटी ने बदली तस्वीर

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे (Bundelkhand Expressway) के शुरू होने से अब दिल्ली, नोएडा और लखनऊ से इन जगहों पर पहुंचना बेहद आसान हो गया है. जो सफर पहले थका देने वाला होता था, अब वह एक शानदार रोड ट्रिप में बदल चुका है.

अगर आप भीड़भाड़ से दूर इतिहास के पन्नों और प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो छुट्टियों में 'बुंदेलखंड ट्रेल' आपकी सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 09 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Bundelkhand Tourist Places
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Indigo के रूट कम करके दूसरे एयरलाइंस को दी जाएगी : सूत्र । Breaking News । Indigo Crisis
Parliament Winter Session: चुनाव सुधार पर चर्चा...आज संसद में संग्राम? | BJP | Congress | PM Modi
NDA संसदीय दल की बैठक शुरू, PM Modi का माला पहनाकर हुआ सम्मान | Breaking | BJP | Breaking
Lucknow Breaking: घुसपैठियों को लेकर यूपी ATS सक्रिय | CM Yogi | UP Politics | ABP News
Parliament में आज Rahul Gandhi शुरू करेंगे बहस की शुरूआत, जानिए किन मुद्दों पर होगी बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
हेमा मालिनी ने रखी धर्मेंद्र के लिए एक और प्रेयर मीट, बेटियां ईशा-अहाना भी होंगी शामिल
हेमा मालिनी ने रखी धर्मेंद्र के लिए एक और प्रेयर मीट, बेटियां ईशा-अहाना भी होंगी शामिल
हेल्थ
Winter Health Tips: सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
ट्रेंडिंग
"हवा की तरह आई मौत और..." 100 की रफ्तार से कार ने सड़क किनारे शख्स को उड़ाया- दिल दहला देगा वीडियो
शिक्षा
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget