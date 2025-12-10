उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र गांव भीमपुर में बेरहमी से की गई पिटाई के बाद युवक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के रहने फेरी लगाने वाले यूसुफ की भरत और राज ने बेरहमी से पिटाई कर दी. यूसुफ को इतनी बेरहमी से पीटा गया. जिससे उसकी मौत हो गई.

बता दें कि यहां दो युवकों भरत और राज का एक यूसुफ नाम के फेरी लगाने वाले युवक के साथ मामूली कहासुनी के बाद विवाद हो गया. जिससे गुस्साए भरत और राज ने यूसुफ की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि इंसानियत की सारी हदें पार कर लाठी डंडे और लात-घूंसों से इतना मारा की यूसुफ अधमरा हो गया.

पिटाई से यूसुफ के शरीर पर पड़े नीले निशान

यूसुफ के शरीर पर पिटाई के नीले निशान तक पड़ गए. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में यूसुफ को स्थानीय हॉस्पिटल पहुंचाया गया. अस्पताल के डॉक्टरों ने यूसुफ की गंभीर हालात देखते हुए यूसुफ को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. यहां उपचार के दौरान यूसुफ की मौत हो गई.

यूसुफ की मौत की खबर से यूसुफ के घर मे कोहराम मच गया. यूसुफ की पत्नी और बच्चो का रो रो कर बुरा हाल है. आपको बता दें कि यूसुफ सालों से गांव-गांव जाता और फेरी लगाता था. घरेलू सामान बेचकर अपना जीवनयापन करता था.

पूरे मामले पर एक नजर

बीते रविवार (7 दिसंबर) को भी यूसुफ रोजाना की तरह अपने काम पर गया था. तभी भरत और राज से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद यूसुफ को बेरहमी से पीटा गया और हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

वहीं मृतक यूसुफ की पत्नी शकीला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए भरत व राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

बुलंदशहर एसपी ने क्या कहा?

पूरी घटना की जानकारी देते हुए बुलंदशहर के एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि रविवार (7 दिसंबर) को थाना डिबाई पर सूचना प्राप्त हुई कि भीमपुर के पास एक युवक के साथ कुछ अन्य युवकों ने मारपीट की है.

इस सूचना पर थाना डिबाई पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच कर युवक को उपचार के लिए सीएचसी दानपुर ले जाया गया. जहां से उसे हायर मेडिकल अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.

परिजनों से प्राप्त तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. घटना में शामिल दो युवकों की पहचान करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया. देर रात युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर मुकदमे में सुसंगत धाराओं में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.