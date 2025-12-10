हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानविमान दुर्घटनाओं के बीच जयपुर पुलिस का बड़ा फैसला, अब एयरपोर्ट के 5 KM के दायरे में नहीं कर सकेंगे ये काम

विमान दुर्घटनाओं के बीच जयपुर पुलिस का बड़ा फैसला, अब एयरपोर्ट के 5 KM के दायरे में नहीं कर सकेंगे ये काम

Rajasthan News: जयपुर एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरह की लेजर लाइट या अन्य लाइट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक रहेगी. आदेश अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Dec 2025 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

देश भर में बढ़ती विमान दुर्घटनाओं को देखते हुए जयपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. जिसके तहत अब जयपुर एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरह की लेजर लाइट या अन्य लाइट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक रहेगी. 

वहीं अगर कोई इन नियमों की कोई अवहेलना करता है, तो उस पर सिविल एविएशन कानून सहित पुलिस की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आदेश जारी किया गया है.

पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया आदेश 

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राजीव पचार ने आदेश में कहा कि एयरपोर्ट के आस पास विवाह स्थलों, होटलों या अन्य कार्यक्रम स्थलों में अक्सर लेजर लाइट, तेज प्रकाश वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है. जिससे की एयरपोर्ट पर उतरने वाले विमानों को परेशानी होती है.

आदेश में आगे कहा गया कि जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है. ऐसे में अब एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर की परिधि में इस तरह की लाइटिंग का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. 

आदेश की अवहेलना करने वाले पर होगी कार्रवाई

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और यह सूचना मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जानी है जिससे की आमजन को इस संबंध में जानकारी मिल सके.

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 283 या धारा 285 व अन्य संबंधित धाराओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वायुयान अधिनियम 1934 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाई करने का प्रावधान है. 

तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने के निर्देश

पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना जरूरी है. इसमें आगे कहा गया कि आदेश को बड़े पैमाने पर प्रसारित कर सभी लोगों तक पहुंचाया जाए.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 10 Dec 2025 09:34 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी को बेंजामिन नेतन्याहू ने किया फोन, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई बात
PM मोदी को बेंजामिन नेतन्याहू ने किया फोन, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई बात
इंडिया
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
क्रिकेट
बुमराह या नसीम शाह, 1 ओवर में 10 रन बचाने के लिए किसे ओवर देंगे? बाबर आजम के जवाब से दुनिया हैरान
बुमराह या नसीम शाह, 1 ओवर में 10 रन बचाने के लिए किसे ओवर देंगे? बाबर आजम के जवाब से दुनिया हैरान
Advertisement

वीडियोज

Aniruddhacharya Controversy: 'बेशर्म' बोल पर लगेगा ब्रेक? | ABP News | Khabar Gawah Hai
Tanya Mittal Interview, BB19 Grand Finale, Neelam Giri और Gaurav Khanna पर खास बातचीत
IndiGo Flight Crisis: 5000 Flights Cancel! क्या आपका Refund भी फंसा है? |Paisa Live
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Census 2027 High Tech: Real Time Monitoring से बदल जाएगा पूरा System | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी को बेंजामिन नेतन्याहू ने किया फोन, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई बात
PM मोदी को बेंजामिन नेतन्याहू ने किया फोन, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई बात
इंडिया
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
क्रिकेट
बुमराह या नसीम शाह, 1 ओवर में 10 रन बचाने के लिए किसे ओवर देंगे? बाबर आजम के जवाब से दुनिया हैरान
बुमराह या नसीम शाह, 1 ओवर में 10 रन बचाने के लिए किसे ओवर देंगे? बाबर आजम के जवाब से दुनिया हैरान
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
हेल्थ
गर्म पानी और शहद पीने से होते हैं बड़े फायदे, टॉप-10 तुरंत कर लें नोट
गर्म पानी और शहद पीने से होते हैं बड़े फायदे, टॉप-10 तुरंत कर लें नोट
शिक्षा
कितनी है IndiGo के सीईओ की सैलरी? रकम जान नहीं होगा यकीन
कितनी है IndiGo के सीईओ की सैलरी? रकम जान नहीं होगा यकीन
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget