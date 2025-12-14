बुलंदशहर पुलिस की मुठभेड़ में कार लूटने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, शराब के नशे में करता था लूट

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में सिकंदराबाद थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक सनकी और खूंखार अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोपी शराब के नशे में शौकिया तौर पर कार लूट और हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देता था. यह कार्रवाई उस वक्त की गई, जब पुलिस को सूचना मिली कि कार चालक की हत्या कर कार लूटने वाला आरोपी इलाके में किसी नई वारदात की फिराक में घूम रहा है.

जानकारी के अनुसार, सिकंदराबाद थाना प्रभारी अनिल कुमार शाही को गुप्त सूचना मिली थी कि वांछित बदमाश कावरा रोड के आसपास मौजूद है. इसके बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग में जुट गए. इसी दौरान सामने से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार आती दिखाई दी. पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार पुलिस को देखकर तेज रफ्तार में भागने लगे.

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार

घने कोहरे के कारण कुछ दूरी पर जाकर कार एक पेड़ से टकरा गई. खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश नवनीत के पैर में गोली लग गई. वहीं उसके साथी मनीष को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से दो तमंचे, तीन जिंदा कारतूस और एक लूटी हुई स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की.

कार चालक की हत्या के बाद से फरार थे दोनों आरोपी

पुलिस के अनुसार, बीते 12 नवंबर को नवनीत और मनीष ने शराब के नशे में सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में एक कार लूट की वारदात को अंजाम दिया था. इस दौरान उन्होंने कार चालक की हत्या कर दी थी और शव को नहर में फेंककर फरार हो गए थे. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी.

मेरठ के रहने वाले हैं दोनों आरोपी- भास्कर मिश्रा

सिकंदराबाद के सीओ सिटी भास्कर मिश्रा ने बताया कि मुठभेड़ गुलावठी रोड स्थित अंडरपास के पास हुई. गिरफ्तार बदमाशों की पहचान नवनीत और मनीष के रूप में हुई है, जो मेरठ के परतापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और वर्तमान में खुर्जा नगर, बुलंदशहर में रह रहे थे. दोनों शातिर किस्म के अंतरजनपदीय लुटेरे हैं.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, नवनीत और मनीष के खिलाफ दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और बागपत समेत कई जिलों में डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. खासतौर पर नवनीत एक आदतन अपराधी है, जो शराब पीकर हत्या और कार लूट की घटनाओं को शौकिया तौर पर अंजाम देता था. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

