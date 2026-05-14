बुलंदशहर: श्मशान घाट में बिजली विभाग के ठेकेदार का शव मिलने से हड़कंप, सिर पर गहरी चोट के निशान

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में श्मशान घाट के अंदर UPPCL की कार्यदायी संस्था के ठेकेदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान रवित कश्यप के रूप में हुई हैं. जानकारी के मुताबिक उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे, जिसके बाद उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस न शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ये घटना सिकंदराबाद कोतवाली की औद्योगिक क्षेत्र चौकी के गांव शेरपुर के शमशान की बताई जा रही है. ख़बर के मुताबिक यूपीपीसीएल की कार्यदारी संस्था के 35 साल का ठेकेदार रवित कश्यप मंगलवार की रात करीब 9 घर से निकला था. लेकिन, इसके बाद घर नहीं लौटा, घरवालों ने उसकी काफी खोजबीन करने की कोशिश की लेकिन, वो कहीं नहीं मिला. जिसके बाद परिजनों से पुलिस थाने में रवित के लापता होने की आशंका जताई.

श्मशान घाट में पड़ा मिला शव

बुधवार शाम करीब पांच बजे आसपास के लोगों ने श्मशान घाट में एक शख्स का शव पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच और घटना स्थल का जायजा लिया. मृतक की पहचान रवित कश्यप के रूप में हुई, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था.

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हत्या की जाँच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है. शुरुआती जाँच में आशंका जताई जा रही है कि पहले रवित की कहीं और पर हत्या की गई और फिर उसके शव को श्मशान घाट में फेंका गया होगा. पुलिस हर एंगल से इस मामले की जाँच में जुट गई हैं.

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जाँच कर रही है ताकि कोई सुराग लग सके. पुलिस ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

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