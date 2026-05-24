हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वWhite House Shooting: कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो

White House Shooting: कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो

व्हाइट हाउस के बाहर सीक्रेट सर्विस चेकपॉइंट पर गोलीबारी करने वाले आरोपी की पहचान नसीरे बेस्ट के रूप में हुई है. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि वो खुद को प्रभु यीशु मसीह का मॉर्डन अवतार मानता था.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 May 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

व्हाइट हाउस के बाहर सीक्रेट सर्विस चेकपॉइंट पर गोलीबारी करने वाले आरोपी की पहचान नसीरे बेस्ट के रूप में हुई है. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, हमले के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि बंदूकधारी मानसिक रूप से बीमार था.

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी के सीक्रेट सर्विस चेकपॉइंट के आसपास मंडराने के कारण अधिकारियों से जान पहचान हो गई थी. जांचकर्ताओं का ये भी मानना ​​है कि वह व्यक्ति खुद को भगवान यीशु मसीह का मॉर्डन अवतार मानता था. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक शाम करीब 6 बजे संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा चेकपॉइंट के पास पहुंचा और अपने बैग से हथियार निकालकर वहां तैनात अधिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 30 राउंड फायरिंग हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

ट्रंप की हत्या की धमकी दी थी

नसीरे बेस्ट ने पहले भी अपने टिक टॉक वीडियो में राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की धमकी दी थी. यह धमकी उसने 9 दिसंबर, 2025 को अपने टिक टॉक वीडियो में पोस्ट की थी. उसने कहा था कि अगर वह बटलर हत्याकांड का हमलावर होता तो ट्रंप मर चुके होते. 

अदालत ने व्हाइट हाउस से दूर रहने को कहा था

इससे पहले अदालत ने बेस्ट के खिलाफ व्हाइट हाउस परिसर से दूर रहने का आदेश जारी किया था. हालांकि, खबरों के मुताबिक 21 वर्षीय बेस्ट ने इस आदेश का उल्लंघन किया. 24 मई (भारतीय समय अनुसार) सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने बेस्ट को 17वीं स्ट्रीट नॉर्थवेस्ट पर अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखा. उसने गन निकाली और गोलियां चलाईं, जिसके चलते एक राहगीर को गंभीर चोटें आईं.

क्या बोले काश पटेल?

सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने तुरंत जवाबी फायरिंग करके हमलावर नसीरे बेस्ट को काबू में कर लिया. बेस्ट घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना को लेकर एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि अधिकारी वर्तमान में मामले की जांच कर रहे हैं और सभी विवरण सामने आने पर लोगों के साथ साझा किए जाएंगे.

काश पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि एफबीआई घटनास्थल पर मौजूद है और व्हाइट हाउस परिसर के पास हुई गोलीबारी की घटना को लेकर सीक्रेट सर्विस का सहयोग कर रही है, जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी, हम जनता को अपडेट करते रहेंगे.

ये भी पढ़ें 

तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 24 May 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Jesus Christ White House Secret Service Nasire Best
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
White House Shooting: कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो
कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो
विश्व
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच कब होगी डील? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- काफी हद तक...
ईरान और अमेरिका के बीच कब होगी डील? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- काफी हद तक...
विश्व
व्हाइट हाउस के पास 30 राउंड फायरिंग, परिसर में ही मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया
व्हाइट हाउस के पास 30 राउंड फायरिंग, परिसर में ही मौजूद थे ट्रंप, हमलावर मारा गया
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Peace Deal: अमेरिकी की शर्तों पर झुका ईरान! | Hormuz | Nuclear | Donald Trump
Attack on Trump Breaking: ट्रंप के करीब कैसे पहुंच गया हमलावर? | Breaking | | America |
Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: वीडियो में कैद ट्विशा की बेफिक्र कहानी | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: ट्विशा के साथ क्या हुआ? 'वकील' पति, 'जज' सास बच जाएंगे? | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
बिहार
मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड
मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड
क्रिकेट
IPL 2026: 'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Cannes 2026: कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
इंडिया
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
इंडिया
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
जनरल नॉलेज
India First Chocolate: यह थी भारत की पहली चॉकलेट, जानें कहां लगी थी इसकी फैक्ट्री?
यह थी भारत की पहली चॉकलेट, जानें कहां लगी थी इसकी फैक्ट्री?
ट्रेंडिंग
डांस करते हुए हसीना को चढ़ी नागिन की आत्मा, स्टेज पर फन फैला जमकर उड़ाया गर्दा- वीडियो वायरल
डांस करते हुए हसीना को चढ़ी नागिन की आत्मा, स्टेज पर फन फैला जमकर उड़ाया गर्दा- वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget