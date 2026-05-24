9 दिन में तीसरी बार पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम, नोएडा में लोग बोले- सरकार राहत दे

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रहीं हैं, इसी क्रम में शनिवार को पेट्रोल कम्पनियों ने पेट्रोल पर 87 पैसे और डीजल पर 91 पैसे एक बार फिर बढ़ा दिए. जिसमें पेट्रोल पर पिछले दिनों को जोड़ दें तो 5 रुपए महंगा हो गया है. इसका असर अब लोगों की जेब पर भी देखने को मिल रहा है.इसके आलावा सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ने से चारों तरफ दबाब बढ़ रहा है.

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब घरेलू अर्थ व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है. लोगों के रोजमर्रा की चीजों के दाम अब पहले से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं. जिस पर अब सभी चिंता जाहिर कर रहे हैं और सरकार से जल्द सकारात्मक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके.

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लोगों की बढ़ने लगीं चिंताएं

लगातार बढ़ती कीमतों ने अब आम आदमी को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. नोएडा में एबीपी न्यूज़ की टीम ने कई पेट्रोल-पंप पर तेल भराने आए लोगों से बात की. जिनका स्पष्ट कहना था कि अब मुश्किलें बढ़ चुकीं हैं. कई ग्राहकों ने बताया कि तेल की कीमतें सीधा आम आदमी की जेब पर असर डाल रहीं हैं. तेल महंगा होगा तो माल-भाड़ा भी महंगा होगा, जिसका असर रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों में दिखने लगा है. वहीं अब लोग यह भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कीमतें अभी यहीं नहीं रुकेंगी बल्कि और बढेंगी.

सप्लाई प्रभावित नहीं

नोएडा में ही एचपी पेट्रोल पंप के इंचार्ज अभिषेक से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि आज आज पेट्रोल 87 पैसे डीजल 91 पैसे महंगा हो गया है. मिडिल ईस्ट में चल रही क्राइसिस चल रही है, उसके चलते यह बढ़ाया गया है. हालांकि पेट्रोल और डीजल की किसी भी तरह से किल्लत नहीं है. आने वाले दिनों में स्थिति और थोड़ा बेहतर हो सकती है.

यहां बता दें कि बीते 9 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया है. जिसमें महज 9 दिन में पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो चुका है.इसके साथ ही डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ने से दबाब और बढ़ रहा है. एक्सपर्ट्स की मानें तो अभी कीमतें और बढेंगी.

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