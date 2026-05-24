ऑपरेशन ‘फेक पिल’ के तहत STF की बड़ी कार्रवाई, कोटद्वार में नकली दवाइयों की फैक्ट्री सील

उत्तराखंड में नकली दवाइयों के कारोबार के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटद्वार क्षेत्र में संचालित एक अवैध फैक्ट्री को सील कर दिया है. यह कार्रवाई राज्य में चलाए जा रहे “ड्रग्स फ्री देवभूमि” अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य मानव जीवन से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों पर सख्त प्रहार करना है.

प्रेस नोट के अनुसार, STF द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन फेक पिल” के तहत यह 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई है. टीम को सूचना मिली थी कि कोटद्वार के सिडकुल सिगड्डी क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में अवैध रूप से नकली दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद STF ने संबंधित विभागों के साथ मिलकर “मैसर्स नैक्टर हर्ब्स एंड ड्रग्स” नामक प्रतिष्ठान में छापेमारी की.

जांच के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री का औषधि निर्माण लाइसेंस वर्ष 2024 में ही निरस्त किया जा चुका था, इसके बावजूद परिसर में दवा निर्माण की मशीनें और उपकरण सक्रिय रूप से मौजूद थे. मौके से लगभग 3 किलोग्राम कम्प्रेस्ड टैबलेट और टैबलेट बनाने में प्रयुक्त 34 पंच उपकरण बरामद किए गए. प्रथम दृष्टया यह मामला औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का उल्लंघन पाया गया.

STF अधिकारियों के अनुसार, बिना वैध लाइसेंस के औषधि निर्माण करना गंभीर अपराध है, खासकर तब जब यह जीवन रक्षक दवाओं की नकली कॉपी बनाकर बाजार में बेची जा रही हों. बताया गया कि इस फैक्ट्री पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं. वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान यहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के आरोप सामने आए थे, जो उस समय अत्यंत मांग में थी और मरीजों के जीवन से सीधा जुड़ा मामला था.

इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में तेलंगाना पुलिस ने भी इस फैक्ट्री पर छापेमारी कर नकली दवाइयों के रैपर और बड़ी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की थीं. इसके बावजूद अवैध गतिविधियां जारी रहना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ था.

फैक्ट्री के मालिक की पहचान विशद कुमार पुत्र भीम सिंह, निवासी चांदपुर, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. STF ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

इस कार्रवाई में STF की टीम के साथ औषधि निरीक्षक, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे. टीम में निरीक्षक यादविंदर सिंह बजवा, उप निरीक्षक दीपक मेठाणी, अपर उप निरीक्षक योगेन्द्र चौहान सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध दवा निर्माण, नकली दवाओं की बिक्री या बिना लाइसेंस संचालित फैक्ट्री की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि सीधे तौर पर लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं.

साथ ही नागरिकों से यह अनुरोध किया गया है कि वे दवाइयां केवल अधिकृत और लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर से ही खरीदें और दवाओं की गुणवत्ता व वैधता की जांच अवश्य करें. STF ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा.