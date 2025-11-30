UP में 12वीं के छात्र ने तैयार किया AI टीचर रोबोट, चुटकियों में हर सवाल का जवाब देती है 'सोफी'

उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की एक स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र ने एक एआई रोबोट टीचर बनाया है, जो बच्चों को पढ़ाती भी है और उनके हर सवालों का जवाब चुटकियों में देती है. छात्र आदित्य ने रोबोट टीचर का नाम सोफी रखा है. छात्र को इस रोबोट एआई टीचर बनाने में 25 हजार रुपये खर्च करने पड़े हैं.

इस रोबोट टीचर को तैयार करने वाले छात्र आदित्य ने बताया कि वह बुलंदशहर की शिवचरण इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा में पढ़ता है. आदित्य ने कहा कि ये रोबोट बच्चों को नॉलेज दे सकता है. आदित्य के अनुसार इस रोबोट को एक खास LLM चिपसेट से डिजाइन किया गया है, जो बड़ी बड़ी रोबोट्स कंपनियां यूज करती है.

आदित्य ने सरकार से की यह मांग

आदित्य के अनुसार, यह रोबोट बच्चों के डाउट क्लियर कर सकती हैं, टीचर के अबसेंट रहने पर बच्चों को पढ़ा सकती है. आदित्य ने कहा कि, अगर उन्हें सुविधाएं मिल जाएं तो वह इसे इतना एडवांस बना सकते हैं कि यह बोलने के साथ-साथ लिखकर भी बता सकती है. छात्र आदित्य ने सरकार से यह मांग की है कि कॉलेज में लैब की सुविधा होती है, हर जिले में लैब होनी चाहिये ताकि हर बच्चा आकर प्रयोग कर सके.

आदित्य के टीचर ने क्या कहा?

छात्र आदित्य के शिक्षक ने कहा, "आदित्य काफी दिनों से एआई रोबोट तैयार करने में लगा हुआ था. रोबोट को तैयार करने में हमने भी मदद की है." टीचर के मुताबिक, एआई रोबोट ने बच्चों के सवालों का जवाब भी दिया है. एआई रोबोट के होने से टीचर की गैरमौजूदगी में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती है.

केमिस्ट्री के शिक्षक वसीम अहमद ने कहा, एआई रोबोट से बच्चों को लाभ मिला है, जब कोई टीचर अबसेंट रहता है तो एआई रोबोट बच्चों को पढ़ाती है. रोबोट बच्चों के हर सवालों का जवाब देती है, बच्चों को एआई रोबोट से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है. शिक्षक ने छात्र आदित्य के प्रयास की सराहना की है.