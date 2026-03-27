मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का आज (शुक्रवार, 27 मार्च) 28वां दिन है. ईरान, इजरायल-अमेरिका के युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. एलपीजी संकट से निपटने के बीच अब प्रशासन और सरकार को एक और मुद्दे पर क्राउड कंट्रोलिंग में मेहनत करनी पड़ रही है. पेट्रोल-डीजल की किल्लत के दावों के बीच लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी है. पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी हैं और सीमित सप्लाई के चलते पंपों पर तेल खत्म हो रहा है. इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं. यूपी के कई जिलों में पेट्रोल पंपों के बाहर भारी भीड़ लगी है और अफरा-तफरी का माहौल बन गया है.

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में भी ऐसा ही हाल देखने को मिला. यहां लोगों ने पुलिस की सरकारी गाड़ी को घेरकर हंगामा करना शुरू कर दिया. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. दरअसल, अमेठी जिले के तिलोई तहसील क्षेत्र अंतर्गत मोहनगंज थाना क्षेत्र के भेलाई कला गांव स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया.

25 लीटर पेट्रोल भरवाना चाहता था शख्स

ग्रामीणों और पंप कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई. मौके पर पहुंची पुलिस से भी नोकझोंक और झड़प की स्थिति बन गई. इस दौरान नाराज लोगों के द्वारा सरकारी वाहन को भी घेर लिया गया.

बताया जा रहा है कि जगदीशपुर रोड स्थित सुन्दरी नारायण फिलिंग स्टेशन (इंडियन ऑयल) पर पेट्रोल लेने के लिए लंबी कतार लगी थी. इसी दौरान पूरे जमाल मजरे भेलाई कला निवासी अब्बू सैफ नामक युवक 25 लीटर पेट्रोल लेना चाहता था, लेकिन कर्मचारियों ने उसे मात्र 5 लीटर पेट्रोल दिया. इसके बाद वह नाराज हो गया और अपने जान पहचान के लोगों को मौके पर बुला लिया तथा पेट्रोल पंप कर्मियों से झड़प शुरू हो गई.

आरोप है कि उसी समय पेट्रोल पंप कर्मियों के द्वारा कुछ अन्य लोगों को उनके जरूरत के अनुसार अधिक पेट्रोल दिया जा रहा था. इससे नाराज होकर युवक ने विरोध जताया, जिसके बाद कहासुनी बढ़ गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई. घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई. लाइन में लगे अन्य लोगों के विरोध के बाद स्थिति और बिगड़ गई. युवक के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे विवाद बढ़ गया और मामले में तूल पकड़ लिया.

30 पर मुकदमा, 4 गिरफ्तार

थानाध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि हल्का इंचार्ज शैय्याम बाबू खां की तहरीर पर 5 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. अब तक 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है. जबकि अन्य आरोपियों की पहचान किये जाने के प्रयास जारी हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शेष आरोपियों की पहचान करते हुए जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार का जेल भेजा जाएगा.

बाराबंकी में भी हाल बुरा

बाराबंकी के पेट्रोल पंपों पर अचानक ऐसी भीड़ उमड़ी कि देखते ही देखते कई पंपों का स्टॉक खत्म हो गया. डीजल और पेट्रोल खत्म होने की अफवाह ने लोगों के बीच ऐसी घबराहट पैदा की कि हर कोई अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने की होड़ में लग गया. प्रशासन लगातार कह रहा है कि तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है.

सबसे बुरा हाल शहर के पुराने बस स्टॉप स्थित पेट्रोल पंप का रहा, जहां भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तेल पूरी तरह खत्म हो गया और कुछ ही घंटों में वहां सन्नाटा पसर गया. लोग अपनी गाड़ियों को बिना तेल लिए ही वापस ले जाने को मजबूर दिखे. यही स्थिति आलापुर पेट्रोल पंप पर भी देखने को मिली, जहां डीजल का स्टॉक खत्म हो गया. वहीं, नाका सतरिख चौराहे पर भी सुबह से ही वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं.

अधिकारियों की अपील- तेल की कमी नहीं, पैनिक न करें

स्वास्तिक पेट्रोल पंप पर भी लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए एक-दूसरे से जूझते नजर आए. हालात बिगड़ते देख जिले के पूर्ति अधिकारी डाक्टर राकेश तिवारी को सामने आना पड़ा. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की है कि जिले में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और लोग किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. उन्होंने साफ किया कि अफवाहों के चलते ही अचानक मांग बढ़ी है, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव पड़ा है.

वहीं, पेट्रोल पंप कर्मचारियों और BP पेट्रोल पंप के मैनेजर ब्रजेश कुमार पांडेय का कहना है कि तेल की कोई कमी नहीं है. सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है 24 घंटे उनका पेट्रोल पंप खुला है वो पेट्रोल लोगों को देते रहेंगे. हालांकि, उनके यहां डीजल पहले से ही नहीं रहता.

आजमगढ़: ड्रमों में भरकर ले जा रहे तेल

यूपी के कई जिलों में डीजल-पेट्रोल खत्म होने के दावों का असर आजमगढ़ में भी पड़ता दिखा. जिले के सिविल लाइंस स्थित सुदर्शन पेट्रोल पंप पर ग्राहकों की लंबी-लंबी लाइन देखी गई इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग ड्रमों में डीजल और पेट्रोल भर कर लेकर जा रहे हैं. हालांकि पेट्रोल पंप के मालिक आम जनमानस से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का अभी कोई संकट नहीं है. इसके बावजूद भी जनता की भारी भीड़ पेट्रोल पंपों पर देखी जा रही है.

लोग लगातार अपनी गाड़ियों का टैंक फुल करने के साथ-साथ अलग से डिब्बे भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें तेल की डिमांड कर रहे हैं. पेट्रोल पंप मालिक अलग से तेल देने से मना कर रहे हैं. बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग ड्रमों और बड़े-बड़े जरकिन में तेल ले रहे हैं. ऐसे लोगों का कहना है कि हम लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं आने वाले समय में तेल का संकट ना हो जाए. इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी में जुट गए हैं.

जमाखोरी से बचने की सलाह

पेट्रोल पंप पर लगातार बढ़ रही भीड़ को लेकर आजमगढ़ के प्रभारी डीएसओ विकास कुमार सिंह का कहना है की सारी कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक हैं. पेट्रोल पंपों पर 700 किलो लीटर की प्रतिदिन की बिक्री होती है. और हमारे पास 3300 केएल का स्टॉक है. जानकारी के अभाव में इस तरह की अफवाह फैल गई है. हमारी आम जनता से अपील है कि धैर्य रखें लगातार माल आ रहा है. कोई भी स्टोरेज और जमाखोरी ना करे.