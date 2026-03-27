हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामनवमी पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, 12 बजे होगा सूर्य तिलक, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर

रामनवमी पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, 12 बजे होगा सूर्य तिलक, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर

Ayodhya Ram Navami 2026: रामनगरी अयोध्या मं राम जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है. भारी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज इलाकों से पहुँच रहे हैं.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Updated at : 27 Mar 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

राम नगरी अयोध्या में रामनवमी पर्व पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. बड़ी संख्या में भक्त राम जन्मोत्सव के मौके पर दूर-दराज से अयोध्या पहुँच रहे हैं. आज सुबह 5:00 बजे से ही मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन का दौर शुरू हो चुकी है. श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है. 

अयोध्या में देर रात से ही श्रद्धालुओं के आने सिलसिला शुरू हो गया है. भीड़ को देखते हुए आज राम मंदिर के कपाट भी समय से दो घंटे पहले पांच बजे खोल दिए गए थे, जिसके बाद से लगातार भक्त भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं. राम मंदिर के लिए जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है. 

12 बजे रामलला का होगा सूर्य तिलक

रामनवमी के अवसर पर आज दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा, जब सूरज देवता स्वयं भगवान रामलला के मस्तक पर किरणों से तिलक करेंगे, इसके लिए ट्रस्ट द्वारा पहले से ही तैयारियां की गई हैं. इस अद्भुत पलों का गवाह बनने के लिए भी भक्त इंतजार कर रहे हैं. ट्रस्ट ने सूर्य तिलक के प्रसारण के लिए जगह-जगह LED लगाए गए हैं जिन पर इन पलों का लाइव प्रसारण किया जाएगा. 

सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर

पुलिस प्रशासन भी इस आयोजन को लेकर पूरी तरह सतर्क है. बुधवार को एडीजी ज़ोन ने ख़ुद पूरी तैयारियों का जायजा लिया था. रामलला के निकास द्वार पर श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है. एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने निर्माणाधीन मार्ग पर श्रद्धालुओं के रेड कार्पेट बिछाया, ताकि नंगे पैर चल रहे भक्तों के पैर कंक्रीट न चुभ सके. 

भक्तों को धूप और गर्मी से भी बचने के उपाय किए गए हैं. उनकी सुविधाओं को देखते हुए पेयजल, छाया और दूसरी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी कई गई है. रामनवमी के अवसर पर अयोध्या आने वाले भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है. चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. सीसीटीवी कैमरों से आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है.  

UP Weather: यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल, 40 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Ayodhya UP NEWS Ram Navami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामनवमी पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, 12 बजे होगा सूर्य तिलक, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
रामनवमी पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, 12 बजे होगा सूर्य तिलक, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Petrol Diesel Crisis Live: राजस्थान में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल! महाराष्ट्र में तेल पर लगाई गई सीमा का फैसला वापस
Live: राजस्थान में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल! महाराष्ट्र में तेल पर लगाई गई सीमा का फैसला वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में पेट्रोल संकट की ग्राउंड रिपोर्ट: अमेठी में पुलिस गाड़ी का घेराव, आजमगढ़ में लोग ड्रमों में ले जा रहे तेल
UP में पेट्रोल संकट की ग्राउंड रिपोर्ट: अमेठी में पुलिस गाड़ी का घेराव, आजमगढ़ में लोग ड्रमों में ले जा रहे तेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: रामनवमी पर रामलला के दरबार पहुंचे निरहुआ, रवि किशन, CM योगी की चुटकी को बताया हास्य विनोद
रामनवमी पर रामलला के दरबार पहुंचे निरहुआ, रवि किशन, CM योगी की चुटकी को बताया हास्य विनोद
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूकंप से डोली धरती, भारत में महसूस किए गए झटके, जानें कितनी रही तीव्रता
भूकंप से डोली धरती, भारत में महसूस किए गए झटके, जानें कितनी रही तीव्रता
महाराष्ट्र
Thane News: ठाणे में ‘लॉकडाउन’ की फर्जी खबर से हड़कंप, पुलिस के हत्थे चढ़ा अफवाह फैलाने वाला युवक
ठाणे में ‘लॉकडाउन’ की फर्जी खबर से मचा हड़कंप, पुलिस के हत्थे चढ़ा अफवाह फैलाने वाला युवक
विश्व
Pakistan Laser Weapon: पाकिस्तान करने जा रहा लेजर वेपन डील, कौन कर रहा उसकी मदद, भारत को कितना खतरा?
पाकिस्तान करने जा रहा लेजर वेपन डील, कौन कर रहा उसकी मदद, भारत को कितना खतरा?
स्पोर्ट्स
दुनिया के सामने हुई PSL की फजीहत, बीच मैच में जर्सी का रंग निकला, सफेद बॉल बनी गुलाबी
दुनिया के सामने हुई PSL की फजीहत, बीच मैच में जर्सी का रंग निकला, सफेद बॉल बनी गुलाबी
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 8 Worldwide: दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ का भौकाल, 8वें दिन 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के 3 साल पुराने रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
विश्व
अमेरिका के दोस्त पर इजरायली हमला! तेहरान में पाकिस्तान की जमीन पर एयरस्ट्राइक से हड़कंप, नेतन्याहू की गलती या साजिश?
अमेरिका के दोस्त पर इजरायली हमला! तेहरान में पाकिस्तान की जमीन पर एयरस्ट्राइक से हड़कंप, हाई अलर्ट
ट्रेंडिंग
पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते... महिला की सरेआम गुंडागर्दी, ईंट लेकर कूच दी बाइक; वीडियो वायरल
पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते... महिला की सरेआम गुंडागर्दी, ईंट लेकर कूच दी बाइक; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आपके RO का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया, जान लीजिए बदलने का तरीका?
आपके RO का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया, जान लीजिए बदलने का तरीका?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget