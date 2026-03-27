रामनवमी पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, 12 बजे होगा सूर्य तिलक, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
Ayodhya Ram Navami 2026: रामनगरी अयोध्या मं राम जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है. भारी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज इलाकों से पहुँच रहे हैं.
राम नगरी अयोध्या में रामनवमी पर्व पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. बड़ी संख्या में भक्त राम जन्मोत्सव के मौके पर दूर-दराज से अयोध्या पहुँच रहे हैं. आज सुबह 5:00 बजे से ही मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन का दौर शुरू हो चुकी है. श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है.
अयोध्या में देर रात से ही श्रद्धालुओं के आने सिलसिला शुरू हो गया है. भीड़ को देखते हुए आज राम मंदिर के कपाट भी समय से दो घंटे पहले पांच बजे खोल दिए गए थे, जिसके बाद से लगातार भक्त भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं. राम मंदिर के लिए जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है.
12 बजे रामलला का होगा सूर्य तिलक
रामनवमी के अवसर पर आज दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा, जब सूरज देवता स्वयं भगवान रामलला के मस्तक पर किरणों से तिलक करेंगे, इसके लिए ट्रस्ट द्वारा पहले से ही तैयारियां की गई हैं. इस अद्भुत पलों का गवाह बनने के लिए भी भक्त इंतजार कर रहे हैं. ट्रस्ट ने सूर्य तिलक के प्रसारण के लिए जगह-जगह LED लगाए गए हैं जिन पर इन पलों का लाइव प्रसारण किया जाएगा.
सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर
पुलिस प्रशासन भी इस आयोजन को लेकर पूरी तरह सतर्क है. बुधवार को एडीजी ज़ोन ने ख़ुद पूरी तैयारियों का जायजा लिया था. रामलला के निकास द्वार पर श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है. एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने निर्माणाधीन मार्ग पर श्रद्धालुओं के रेड कार्पेट बिछाया, ताकि नंगे पैर चल रहे भक्तों के पैर कंक्रीट न चुभ सके.
भक्तों को धूप और गर्मी से भी बचने के उपाय किए गए हैं. उनकी सुविधाओं को देखते हुए पेयजल, छाया और दूसरी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी कई गई है. रामनवमी के अवसर पर अयोध्या आने वाले भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है. चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. सीसीटीवी कैमरों से आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है.
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Source: IOCL